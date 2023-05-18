أرنو: الوحدة هدفه «نتيجة إيجابية»



أبوظبي (وام)



أكد الهولندي أرنو المدير الفني للوحدة، أن فريقه لديه الكثير من الخيارات في التشكيلة، قبل مواجهة الجيش الملكي في كأس الملك سلمان للأندية.

ويلتقي الفريقان غداً «الجمعة» على ستاد الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، ضمن ذهاب الدور الثاني من البطولة.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي «استعدينا بشكل جيد للمباراة، وجاهزون لمواجهة الجيش الملكي، وهدفنا هو الخروج بنتيجة إيجابية قبل العودة لخوض مباراة الإياب على ملعبنا».

وأضاف «جميع اللاعبين جاهزون لهذه القمة الكروية، ونتمنى أن تستمع الجماهير بها، ونخرج منها بشكل إيجابي».

وقال «الجيش الملكي يتصدر ترتيب الدوري المغربي، وهو فريق صعب على أرضه، ويصنع العديد من المتاعب لمنافسيه، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك يجب علينا التركيز والقتال وتقديم كل ما لدينا لتحقيق الهدف المطلوب».