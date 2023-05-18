داكروز: الجيش الملكي يدرك قوة الوحدة



الرباط (وام)



أكد الفرنسي فرناندو داكروز المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، أن فريقه يدرك جيداً قوة فريق الوحدة، وذلك قبل مواجهة الفريقين «الجمعة» في كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التي تقام على استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة: درسنا فريق الوحدة جيداً، ونسعى للفوز وسط جماهيرنا.

وأضاف: النتائج الأخيرة للفريق لن توثر علينا، وهذه بطولة منفصلة ونحضر لها بصورة مختلفة.

وقال: الدوري الإماراتي يملك فرقاً متميزة، أحدها الوحدة الذي يحتل ثالث الترتيب، ونحن نكن له كل الاحترام، ولكن هدفنا الفوز.