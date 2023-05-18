للمرة الأولى منذ 8 مواسم.. أندية الفجيرة خارج «المحترفين»!

فيصل النقبي (الفجيرة)



تغيب أندية الفجيرة عن المشاركة في «دوري المحترفين» 2023-2024، للمرة الأولى منذ ثمانية مواسم، وذلك بعد هبوط دبا إلى مصاف أندية الأولى، مع نهاية الموسم الحالي من دوري 2022-2023، وعدم نجاح الفجيرة والعروبة في الصعود، بعد أن حصد حتا والإمارات بطاقتي التأهل إلى عالم الأضواء والشهرة.

ومنذ موسم 2012-2013 شاركت أندية الفجيرة بانتظام في «المحترفين»، حيث صعد دبا للمرة الأولى في عصر الاحتراف، وفي موسم 2014-2015، شارك الفجيرة للمرة الأولى في «الاحتراف»، وشارك «النواخذة» و«الذئاب» مع بعضهما في موسم 2015-2016، ودبا في موسم 2016-2017، وموسم 2017-2018، والفجيرة ودبا في موسم 2018-2019، والفجيرة في موسم 2019-2020 «الملغي»، والفجيرة في موسم 2020-2021، والعروبة للمرة الأولى موسم 2021-2022، وأخيراً دبا في موسم 2022-2023، لتكون أندية الفجيرة قد شاركت 10 مرات في دوري المحترفين.

ومن المفارقات، أن غياب أندية الفجيرة هذه المرة من «المحترفين» يأتي رغم وجود ملاعب حديثة وكبيرة، حيث تم افتتاح استاد دبا هذا العام، ومن قبله استاد الفجيرة الذي يعتبر من أفضل الملاعب بالمنطقة.

وقال ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، إن أندية الفجيرة قادرة على العودة مجدداً إلى دوري المحترفين، خلال المواسم المقبلة، بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وقال اليماحي إن المسألة لا بد أن ترتبط بإعادة دراسة الوضع الرياضي، والاستعداد القوي للمشاركات مع «المحترفين»، ووضع الخطط اللازمة لضمان البقاء، ونأمل مشاركة أكثر من نادٍ من الفجيرة في الموسم بعد المقبل.

ووعد اليماحي جماهير الفجيرة بمشاركة قوية ومتميزة في دوري الأولى خلال الموسم المقبل، بدعم ومتابعة من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي.

وأضاف: هدفنا الصعود خلال الموسم المقبل، بعد نجاح خطتنا في الاعتماد على شباب النادي، والاستقرار الفني والإداري، والاستعداد الأمثل للدوري.



أندية الفجيرة في المحترفين



2008- 2009: -

2009- 2010: -

2010- 2011: -

2011- 1012: -

2012- 2013: دبا

2013- 2014: -

2014- 2015: الفجيرة

2015- 2016: دبا، الفجيرة

2016- 2017: دبا

2017- 2018: دبا

2018- 2019: الفجيرة، دبا

2019- 2020: ملغي

2020- 2021: الفجيرة

2021- 2022: العروبة

2022- 2023: دبا