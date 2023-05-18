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الرياضي

«الإمارات للدراجات» بطل «المرحلة 11» في «جيرو دي إيطاليا»

«الإمارات للدراجات» بطل «المرحلة 11» في «جيرو دي إيطاليا»
18 مايو 2023 19:32

 
أبوظبي (الاتحاد)

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فاز فريق الإمارات للدراجات بـ «المرحلة 11» من سباق جيرو دي إيطاليا، عن طريق باسكال أكرمان، وامتد السباق 219 كيلو متراً من كامايور إلى تورتونا.
واستفاد الدراج الألماني من تقدم ريان جيبونز الذي انطلق بخبرة كبيرة في الكيلو مترات الأخيرة لمساعدة أكرمان في انتزاع الفوز الأول في «طواف جراند» بألوان علم الإمارات.
وأقيم السباق في ظل ظروف عصيبة، أدت إلى حدوث تصادمات كثيرة، وسقوط العديد من الدراجين على الأرض، في حوادث مختلفة، بما في ذلك أليساندرو كوفي الذي تمكن من إعادة ركوب دراجته، وإنهاء المرحلة بنجاح، وخضع بعدها للفحص من الطاقم الطبي للفريق بعد خط النهاية، ونقله لاحقاً إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحص.
صعد جواو ألميدا إلى المركز الثالث خلف «زعيم السباق» جيرانت توماس «إنيوس جريناديرس»، بعد انسحاب تاو هارت «إنيوس جريناديرس»، ويواصل الدراج البرتغالي قيادة تصنيف القميص الأبيض.
وقال أكرمان: «سعيد بالفوز، رغم النهاية العصيبة، حيث قام جيبونز بعمل رائع، وساعدني في التقدم، ولاحظت بعدها أن كافنديش كان على وشك الخروج، واستفدت من ذلك واستطعت التقدم، وسعيد للغاية بالأداء الذي يثبت أنني ما زلت حاضراً بقوة، وأؤكد أن معنوياتي مرتفعة في الوقت الحالي، وأشعر بالسعادة بهذا الانتصار الذي جاء بعد وقت طويل».
يستمر جيرو دي إيطاليا يوم الجمعة بمرحلة جبلية متوسطة أخرى من برا إلى ريفولي، بطول 179 كيلو متراً.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
إيطاليا
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