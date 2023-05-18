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الرياضي

6 بطولات للفرسان في «الملتقى الصيفي»

6 بطولات للفرسان في «الملتقى الصيفي»
18 مايو 2023 19:30

 
أبوظبي (وام)


أكد أحمد علي الجنيبي رئيس قسم التدريب في «أكاديمية بوذيب» أن دعم ورعاية اتحاد الفروسية والسباق لإقامة «الملتقى الصيفي» المتكامل لقفز الحواجز بصالة سلطان الكبرى، خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس المقبلين، يمثل رؤية شاملة لتطوير قدرات الفرسان وفق أفضل الممارسات.
وأوضح أن الملتقى يشهد اهتماماً كبيراً من داخل الدولة وجميع المقيمين من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى طلبات المشاركة من دول خليجية، لاسيما أنه يوفر فرصة كبيرة لإكساب الفرسان المهارات المتطورة، ويمنحهم فرصة بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال التدريبات المتنوعة، و6 بطولات متنوعة مع جوائز قيمة للفائزين.
وأشار إلى أن البرنامج المقرر للفرسان من الذكور والإناث يحقق جودة عالية لهم في مختلف فئات قفز الحواجز، بما يسهم في الوصول بالمستوى الفني إلى القدر الذي يحقق التطلعات المرجوة خاصة أن رياضة قفز الحواجز تحقق قفزات نوعية تم تتويجها بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 . 

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وذكر الجنيبي أن الصالة المخصصة لاستقبال الفرسان المشاركين في الملتقى الصيفي تم تجهيزها بمواصفات كبيرة لاستقبال 245 خيلاً، حيث تمثل الأجواء الجيدة في الصالة فرصة محفزة لجميع المشاركين لتمكينهم من المهارات التي تمنحهم فرصة بناء قدراتهم، بما يمثل أرضية قوية ينطلقون منها إلى تحقيق تطلعاتهم، لاسيما أنها مبادرة كبيرة من الاتحاد للحفاظ على لياقة الخيل والفارس بعد توقف الموسم من مايو إلى أكتوبر.
ونوه إلى تخصيص جوائز مالية للفرسان الفائزين في البطولات التي سيتم تنظيمها في الملتقى الصيفي، بالإضافة إلى الرعاية البيطرية الشاملة للخيول، وجميع أشكال الدعم المطلوب الذي يوفره اتحاد الإمارات للفروسية والسباق للمشاركين، بالإضافة إلى المخرجات الفنية المكتسبة لهم، والتي تعزز طموحاتهم خلال مشاركتهم في بطولات قفز الحواجز.
 

الإمارات
قرية بوذيب للقدرة
الخيول
سباقات الخيول
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