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الرياضي

دورتموند يجهز بديل بيلينجهام

دورتموند يجهز بديل بيلينجهام
18 مايو 2023 15:51

دورتموند(د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن نادي بروسيا دورتموند الألماني، يتطلع للتعاقد مع الفرنسي إنزو لي في لاعب وسط لوريان كبديل للإنجليزي الدولي جود بيلينجهام، الذي قد يرحل عن النادي هذا الصيف. 

وأشارت صحيفة «بيلد» إلى أن دورتموند يسعى للتعاقد مع لي في أو إيدسون ألفاريز لاعب أياكس أمستردام الهولندي. 

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وسجل لي في «23 عاماً» 6 أهداف هذا الموسم لفريق لوريان أحد أندية الوسط، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2024، لكنه يسعى للرحيل عن فريقه الفرنسي هذا الصيف، بحسب صحيفة «بيلد». 

وتردد أن قيمة صفقة انتقال لي في قد تصل إلى 15 مليون يورو. وأوضحت «بيلد» أن دورتموند قد يواجه منافسة مع نابولي بطل الدوري الإيطالي وبرايتون الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي. ولم يعلق دورتموند على هذه التكهنات، ولكن سيباستيان كيل المدير الرياضي قال الأسبوع الماضي إنه من الصعب للغاية «تعويض اللاعب الرائع» بيلينجهام، حتى لو تم دفع الكثير من المال. 

ويرتبط بيلينجهام «19 عاماً» بعقد مع دورتموند حتى 2025، لكن التكهنات تتزايد بشأن رغبته في الرحيل هذا الصيف، وسط اهتمام متزايد من جانب ريال مدريد بضمه، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو.

جود بيلينجهام
بروسيا دورتموند
ريال مدريد
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