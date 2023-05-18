«ياشار» يخطف كأس الوثبة بـ «فارق عنق»



وارجيم (الاتحاد)



خطف الجواد «ياشار دي أي» للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، وقيادة كو كلومانز، لقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم الأربعاء، بعد صراع مثير بمضمار وارجيم العريق في مملكة بلجيكا، تحت مظلة النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وخصص كأس الوثبة ستاليونز، للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» لمسافة 1600 متر، وشارك في السباق 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز 5 ألف يورو.

وجاء فوز «ياشار»، البالغ من العمر أربع سنوات، بفارق عنق عن «جودانيز» لذا وام جيرني، بإشراف جالي جيرني، وقيادة روي هيدنز، الذي تقدم بدوره بفارق عنق عن صاحب المركز الثالث «فيتالي» لجان كراجي بإشراف نفس المالك، وقيادة ستيف فرانسوا، وسجل البطل 1:57:95 دقيقة.

وتعد مملكة بلجيكا، إحدى المحطات المهمة لسباقات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والمخصصة للخيول العربية الأصيلة، التي وجدت النجاح والقبول، واهتمام الملاك بعملية الإنتاج وتربيتها.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

الجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً، ودولياً حول العالم من الدرجات الرفيعة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.