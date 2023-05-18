«الأبيض الأولمبي» يعسكر في القاهرة



معتصم عبدالله (دبي)

استقر الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب «الأبيض الأولمبي»، على إقامة المنتخب معسكراً إعدادياً بالعاصمة المصرية القاهرة، ينطلق في 30 مايو الجاري، ويستمر 10 أيام، استعداداً لخوض النسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، والمقررة بالعراق من 12 إلى 20 يونيو المقبل.

ويدخل التجمع المرتقب، والمشاركة في «غرب آسيا»، ضمن إطار البرنامج المطول لإعداد «الأبيض الأولمبي» للاستحقاق الأهم، تأهباً لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات 2024 بقطر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا 2024.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية للمنتخب، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب نهاية منافسات موسم 2022- 2023، بإقامة مباراتي إياب الدور نصف النهائي، والنهائي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي يُسدل الستار على مسابقات الموسم في 27 يونيو الحالي.

من جهته، واصل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والاتحاد العراقي بحث كافة الترتيبات المتعلقة ببطولة تحت 23 عاماً الرابعة، وعقد الطرفان سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد العراقي لمناقشة التفاصيل الإدارية واللوجستية والتسويقية والإعلامية الخاصة بالبطولة التي تقام خلال أيام «الفيفا» المعتمدة في يونيو.

وأكد الطرفان أهمية توفير كافة متطلبات استضافة النسخة الرابعة من البطولة، والتي تشهد هذه المرة مشاركة 8 منتخبات تشمل العراق «المستضيف»، الإمارات، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، عُمان، اليمن.

وينتظر أن تتواصل الاجتماعات بين الاتحادين لإنجاز الترتيبات، وتحديداً تلك المتعلقة بنظام البطولة وجدول المباريات، والمدن المستضيفة والملاعب التي تحتضن المنافسات، والتدريبات ومقار إقامة المنتخبات والوفود الإدارية المشرفة على البطولة، إلى جانب تسمية اللجنة المحلية المنظمة من الاتحاد العراقي.

وجرى الاتفاق على قيام اتحاد غرب آسيا بعد تحديد المدن المستضيفة بزيارة تفقدية إليها للاطمئنان على أرض الواقع على جاهزيتها.

وأبدى اتحاد غرب آسيا ثقته الكبيرة بقدرة الاتحاد العراقي على تلبية كافة متطلبات الاستضافة وإيصالها إلى أعلى درجة من الجاهزية، وذلك بفضل ما يملكه الاتحاد العراقي من إمكانات ومؤهلات عالية المستوى لإنجاح التظاهرات الرياضية، إضافة إلى التجارب المثالية السابقة، سواءً على مستوى بطولات اتحاد غرب آسيا أو البطولات القارية والعربية والخليجية.

وتأتي إقامة البطولة الرابعة في العراق، امتداداً لسلسلة من بطولات لاتحاد غرب آسيا، جرت تحت ضيافة الاتحاد العراقي، الذي سبق وأن استضاف عام 2021 بطولة الشباب الثانية التي توزعت مبارياتها بين البصرة وأربيل وبغداد، وقبل ذلك استضافت كربلاء وأربيل منافسات بطولة الرجال التاسعة عام 2019.

كما استضاف الاتحاد العراقي بمدينة البصرة بطولة «خليجي 25» التي فاز «أسود الرافدين» بلقبها، وسط نجاحات إدارية وتنظيمية وجماهيرية.