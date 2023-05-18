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إقبال كبير للتسجيل في «القفال 32»

إقبال كبير للتسجيل في «القفال 32»
18 مايو 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، تحضيراتها لإنجاح «النسخة 32» المقررة من 26 إلى 28 الجاري.
ويقام الحدث الكبير برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليمون «مسك ختام» لأنشطة وسباقات الموسم البحري.
واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لعملية التسجيل في السباقات حركة نشطة بعد إعلان فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث، مما يعكس اهتمام الملاك والنواخذة، واستعدادهم المبكر لاستكمال كافة الإجراءات، وتوفير كل المتطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة، وتقديم قوائم الأطقم المشاركة وإبراز الأوراق الثبوتية.
ويتوقع أن تسجل «النسخة 32» نهاية مايو الجاري مشاركة كبيرة ورقماً قياسياً جديداً، في ظل الإقبال المتزايد على منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث وصل عدد السفن التي أبحرت في النسخة الماضية إلى 118 سفينة وصلت إلى جزيرة صير بونعير، ورفعت أشرعتها حينها متوجهة الى خط النهاية.
ورفع سيف جمعة السويدي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي السباق على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر للمشاركين في الحدث الكبير.

دبي
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