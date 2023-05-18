تشكيل مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم

الشارقة (وام)



أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة القرار الإداري رقم «2» لسنة 2023م، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم.

ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم برئاسة محمد عبيد محمد عبيد اليماحي، وعضوية كل من أحمد عبدالله محمد اللغاي النقبي وأحمد محمد حسن محمد الزعابي وأحمد محمد سعيد بن عواش اليماحي وحميد خلفان سعيد راشد الكندي وخلفان جمعة محمد بالحاج المراشدة وعادل راشد ضاحي مبارك الزعابي.

وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً، أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.