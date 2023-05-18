«العنابي» يطارد مجموعات «أبطال العرب»

مصطفى الديب (أبوظبي)



يخوض الوحدة في الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة بتوقيت أبوظبي، اختباراً عربياً صعباً، عندما يحل ضيفاً على الجيش الملكي المغربي، على ملعب الأمير مولاى عبد الله بالرباط، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني والأخير لبطولة الأندية العربية لكرة القدم، والمؤهل إلى مرحلة المجموعات.

ويدخل «العنابي» اللقاء، من دون أي غيابات، وبصفوف مكتملة، حيث يحاول الهولندي إنو مدرب الوحدة العودة بنتيجة إيجابية، تخدم الفريق في مباراة العودة التي تقام يوم 24 مايو الجاري على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وصعد ممثل كرة الإمارات إلى الدور التمهيدي الأخير، بعد الفوز على البرج اللبناني في ذهاب وإياب «التمهيدي الأول» بنتيجة 3-0 و1-0 على الترتيب، فيما صعد الجيش الملكي على حساب الاتحاد الليبي 4-1 في المباراة الأولى، والخسارة 1-3 في المباراة الثانية.

وغادرت بعثة الوحدة العاصمة أبوظبي يوم الثلاثاء الماضي، على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق تدريبين قبل مواجهة الجمعة، ويعول الجهاز الفني بقيادة أرنو على رغبة لاعبي «العنابي» في تعويض إخفاق الموسم المحلي، والخروج من دون أي لقب، رغم المنافسة على درع «دوري أدنوك للمحترفين» حتى الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

وحرص مدرب «العنابي» على دراسة المنافس جيداً، من خلال مشاهدة عدد من المباريات، آخرها أمام الاتحاد الليبي في البطولة العربية، وكذلك الدوري المغربي الذي يتصدره الجيش حتي الآن.

وتعد مباراة اليوم صعبة للغاية على «العنابي»، في ظل القوة التي يتمتع بها الفريق المغربي، حيث يتصدر الدوري المحلي، كما أنه يسير بخطوات ثابتة نحو التتويج باللقب، ومن المفترض أن ينضم الفريق الفائز من مباراتي الذهاب والإياب إلى نهائيات البطولة العربية التي تستضيفها السعودية في يوليو وأغسطس المقبل.