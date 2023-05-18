«الإعصار» ينتظر التتويج بـ «الرقم القياسي»

معتصم عبدالله (دبي)

يحتفل فريق الإمارات «وصيف» دوري الدرجة الأولى لموسم 2022- 2023، بصعوده الرسمي إلى «دوري المحترفين»، في لقاء ضيفه فرسان هسبانيا «ثاني الهابطين» إلى «دوري الثانية»، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، في انطلاق مباريات «الجولة 34» والأخيرة للدوري.

وتشهد بداية الجولة الأخيرة إقامة 4 مباريات الجمعة، تجمع إلى جانب مواجهة «الصقور» صاحب المركز الثاني بـ 68 نقطة، وضيفه فرسان هسبانيا «قبل الأخير»، وله 19 نقطة، مباراة دبا الحصن الثالث بـ 64 نقطة أمام ضيفه الذيد «العاشر» بـ 40 نقطة.

ويستقبل الفجيرة «الحادي عشر» بـ 40 نقطة ضيفه العربي السادس وله 48 نقطة، فيما يختتم بينونة «الأخير» برصيد 15 نقطة مشوار مشاركته في دوري الأولى، قبل العودة للعب في «الثانية»، في مواجهة ضيفه مصفوت «الرابع» بـ 53 نقطة، والمنتشي بفوزه 3-0، في مباراة الجولة الماضية أمام دبا الحصن.

وتتجه الأنظار مساء السبت صوب استاد حمدان بن راشد في حتا، والذي يشهد حفل التتويج الرسمي لـ «الإعصار» المتصدر برصيد 74 نقطة، وأول الصاعدين إلى دوري المحترفين، بفوزه بدرع الدوري في مواجهة ضيفه سيتي «الخامس عشر» بـ 23 نقطة، وآخر الناجين من «مقصلة» الهبوط إلى «الثانية».

ويطارد «الإعصار» في مباراته أمام ضيفه سيتي كسر الرقم القياسي لعدد نقاط بطل «دوري الأولى»، والمسجل باسم فريقي خورفكان ودبا بطلي موسمي 2007- 2008 و2021- 2022 برصيد 75 نقطة، والذي يعد الرصيد الأعلى على مدار 15 موسماً على التوالي في دوري الأولى، بالتزامن مع «حقبة الاحتراف».

ويملك حتا في جعبته 74 نقطة أهلته لحسم بطاقة التأهل الأولى للمحترفين، قبل جولتين على الختام، قبل أن ينجح في حسم الفوز بالدرع منذ مباراته أمام فرسان هسبانيا 5-1 في الجولة الماضية، في انتظار معانقة الدرع رسمياً عقب مباراة السبت أمام ضيفه سيتي، وهو التتويج الثاني في سجل «الإعصار» باللقب، بعد الأول موسم 2015- 2016، والذي شهد مشاركة 9 أندية، ليجمع 39 نقطة.

ويلتقي في بقية مباريات ختام الجولة الأخيرة مساء السبت، الجزيرة الحمراء ومسافي، التعاون والحمرية، وجلف أف سي والرمس، وكانت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم أجرت تعديلاً على موعد مباريات «الأسبوع الـ 34» والأخير من دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، حيث تقرر أن تُقام المباريات يومي الجمعة والسبت، بدلاً من يوم الأحد المحدد سلفاً، وتنطلق جميع مباريات الجولة في الساعة السادسة والربع مساءً.

مباريات الجمعة



دبا الحصن – الذيد 18:15

بينونة – مصفوت 18:15

الإمارات – فرسان هسبانيا 18:15

الفجيرة – العربي 18:15

مباريات السبت



حتا – سيتي 18:15

الجزيرة الحمراء - مسافي 18:15

التعاون – الحمرية 18:15

جلف اف سي – الرمس 18:15

نقاط بطل «دوري الأولى»

2022- 2023: حتا «74 نقطة»، قبل جولة على الختام

2021- 2022: دبا «75 نقطة»

2020- 2021: العروبة «44 نقطة»

2019- 2020: ملغي

2018- 2019: خورفكان «38 نقطة»

2017- 2018: بني ياس «52 نقطة»

2016- 2017: عجمان «45 نقطة»

2015- 2016: حتا «39 نقطة»

2014- 2015: دبا «50 نقطة»

2013- 2014: اتحاد كلباء «59 نقطة»

2012- 2013: الإمارات «59 نقطة»

2011- 2012: اتحاد كلباء «43 نقطة»

2010- 2011: عجمان «40 نقطة»

2009- 2010: اتحاد كلباء «27 نقطة»

2008- 2009: بني ياس «70 نقطة»

2007- 2008: خورفكان «75 نقطة»



