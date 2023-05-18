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الرياضي

نصف نهائي كأس رئيس الدولة للسلة الجمعة

نصف نهائي كأس رئيس الدولة للسلة الجمعة
18 مايو 2023 13:00

 
علي معالي (دبي)

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يشهد نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، «قمة مثيرة» بين شباب الأهلي والوصل على صالة النصر، وأيضاً «الحوار القوي» بين الشارقة مع النصر على صالة شباب الأهلي، في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة، وذلك بحسب نظام البطولة حيث تقام المنافسات على ملاعب محايدة، وبنظام خروج المغلوب مباشرة، على أن يُسدل الستار على البطولة يوم 26 مايو الجاري، وهي آخر منافسات الموسم، بعد ترحيل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، إلى «افتتاحية» الموسم المقبل.
وتسعى الفرق الأربعة لحصد آخر ألقاب الموسم، في ظل المستوى المتقارب نسبياً بينها، بعد أن قدمت موسماً رائعاً، أثمر عن فوز الشارقة بأول الألقاب «كأس الاتحاد»، وشباب الأهلي ببطولة الدوري، وجاء النصر وصيفاً، والوصل في المركز الثالث، بعد غياب طويل عن منصات التتويج، وبالتالي فإن كل فريق يتطلع إلى الفوز بكأس رئيس الدولة، في ظل المستوى الفني المتقارب نسبياً.
في مباراة شباب الأهلي والوصل، يعرف كل منهما الآخر جيداً، وقدم المدرب «المخضرم» عبدالحميد إبراهيم مع «فهود زعبيل» موسماً استثنائياً بكل المقاييس، وأصبح «الإمبراطور» قوة كبيرة، بفضل ما يملكه من لاعبين، ودكة بدلاء جيدة، وعناصر يستطيعون القتال حتى اللحظات الأخيرة، في المقابل فإن «الفرسان» لديه «الفريق الذهبي» أو «الأحلام» الذي حقق كل الألقاب المحلية والخليجية، بوجود مجموعة من المواهب، يتقدمهم سعيد، ومحمد مبارك، وطلال سالم، وحامد وأحمد عبداللطيف، ويغيب عن المباراة قيس عمر أحد أفضل اللاعبين بالدولة ومنطقة الخليج للإصابة.
وتعد مباراة الشارقة مع النصر، تحدياً كبيراً بين المدرسة المصرية، حيث يتولى أحمد عمر صاحب العديد من الألقاب بين أندية الدولة تدريب الشارقة، ويطمح إلى «الثنائية»، ضد حسام الوكيل مدرب «العميد»، والذي أحدث طفرة كبيرة في الفريق، بوجود 4 لاعبين بصفوف المنتخب، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي، ويرغب في إنهاء الموسم بلقب يكون دافعاً لعمل أكبر قبل انطلاق الموسم الجديد.

كأس رئيس الدولة للسلة
شباب الأهلي
الوصل
الشارقة
النصر
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