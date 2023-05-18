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راشد بن حميد يلتقي فريق عمل «الأولمبية الوطنية»

راشد بن حميد يلتقي فريق عمل «الأولمبية الوطنية»
18 مايو 2023 12:09

 
دبي (الاتحاد)

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التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فريق عمل اللجنة الأولمبية، خلال زيارته لمقر اللجنة، وكان في استقباله المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.
واستمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى شرح ملخص من المهندسة عزة بنت سليمان، حول أبرز مشاركات وأنشطة وبرامج اللجنة خلال المرحلة المقبلة، على الصعيدين المحلي والخارجي، كما تعرف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على جميع إدارات وأقسام اللجنة الأولمبية الوطنية.
وأكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، خلال حديثه للكادر الإداري وأعضاء فريق العمل، أهمية تضافر الجهود والسعي نحو إعلاء راية الوطن عالية، في جميع المحافل والاستحقاقات، في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الإمارات، والتوجيهات والمتابعة المستمرة لكافة مجريات الحركة الأولمبية من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

الإمارات
دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
راشد بن حميد النعيمي
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