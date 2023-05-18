28 منتخباً في «مونديال سلة الكراسي المتحركة»

دبي (الاتحاد)



اكتملت الاستعدادات لانطلاقة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي تستضيفها دبي من 9 إلى 20 يونيو المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 28 منتخباً، منها 16 الرجال و12 السيدات.

وتعد الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الحدث العالمي، وتنظم أيضاً على مدى 3 أيام «كونجرس» الاتحاد الدولي الذي يشهد انتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء لدورة جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المنظمة بنادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، وحضور ماجد العصيمي مدير الحدث والأعضاء.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، أن اللجان المختلفة تسعى لإبراز الوجه المشرق للدولة، مشيراً إلى أن الاستعدادات تجرى على «قدم وساق»، من أجل تقديم «نسخة استثنائية» تبقى في أذهان المشاركين في «مونديال دبي».

وثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة دعم القيادة الرشيدة، ومجلس دبي الرياضي، والمؤسسات الحكومية والخاصة لأصحاب الهمم، في ظل اهتمام الدولة بجميع شرائح المجتمع.

وأشار بالرقاد إلى أن كرة السلة اللعبة الشعبية الأولى لأصحاب الهمم على الكراسي المتحركة، متمنياً أن تحقق «نسخة دبي» جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

وقال: إن استضافة «كونجرس» الاتحاد الدولي، والذي من خلاله يتم انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعطى الحدث زخماً كبيراً، ونتطلع إلى تقديم صورة حضارية ورياضية، من خلال نسخة دبي.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي مدير البطولة، أن قمة الإثارة ستكون حاضرة في النسخة الجديدة التي تشهد مشاركة منتخبنا في الحدث العالمي، مشيراً إلى أن «سلة الكراسي المتحركة» شاركت في الأولمبياد خلال «نسخة 1960» في روما.

وأشار إلى أن ملف دبي تفوق على مدينة أوتاوا الكندية، قبل 3 سنوات في استضافة «المونديال»، وهو ثمرة دعم مجلس دبي الرياضي، والنجاح ليس غريباً على الإمارات ودبي.

وكشف العصيمي عن أن 80% من لاعبي المنتخبات المشاركين في «نسخة دبي» من المحترفين.