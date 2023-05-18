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ميامي يُسقط بوسطن في «الخطوة الأولى»

ميامي يُسقط بوسطن في «الخطوة الأولى»
18 مايو 2023 12:01

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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قطع ميامي هيت خطوة أولى في سعيه لبلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الثمين على مضيفه بوسطن سلتيكس 123-116 في أولى مواجهات نصف النهائي «نهائي المنطقة الشرقية».
على ملعب «تي دي جاردن» في بوسطن، يدين ميامي هيت بفوزه إلى عرضه الرائع في الربع الثالث الذي حسمه بفارق 21 نقطة «46-25» محولاً تخلفه بفارق 13 نقطة، في إحدى فترات الربع الثاني، إلى تقدم بفارق 12 نقطة، وكذلك وتألق نجمه جيمي باتلر صاحب 35 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و5 متابعات.
وأضاف بام أديبايو 20 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وكل من ماكس ستروس وجابي فنسنت وكاليب مارتن وكايل لوري 15 نقطة.
في المقابل، كان جايسون تايتوم، بطل المباراة السابعة الحاسمة ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الدور الثاني، عندما سجل 51 نقطة، أفضل مسجل في صفوف بوسطن برصيد 30 نقطة مع سبع متابعات.
وبرز في صفوف بوسطن أيضاً جايلن براون برصيد 22 نقطة مع 9 متابعات، و«البديل» مالكولم بروغدون صاحب 19 نقطة.
وتقام المباراة الثانية الجمعة على الملعب ذاته، علماً أن الفريق الذي يسبق إلى تحقيق أربع انتصارات يبلغ الدور النهائي للدوري.
ويسعى ميامي للثأر من بوسطن الذي أطاح به من الدور ذاته الموسم الماضي في طريقه الى الدور النهائي، قبل أن يخسر أمام جولدن ستايت ووريرز.

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