سالم عبدالرحمن «فوز البداية» في «ماسترز الشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)



حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج المصنف دولياً «2677» نقطة، الفوز الأول على الأوكراني فيتالي بيرنارديسكي المصنف دولياً «2592» نقطة، في افتتاح الجولة الأولى من بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر إلى 26 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 65 دولة.

وافتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المنافسات على الطاولة الأولى، بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وتريم مطر تريم رئيس الاتحاد.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى، عن فوز المصنف الأول الإيراني بارهام مقصودلو على الأميركي كريستوفر أوجين، والهندي جوكيش على البرازيلي جيوفاني فيسكوفي، وتعادل الهندي فيديت سانتوش مع الروسي فولودار مورزين، وتفوق الصيني يو يانجي الفوز على اليوناني ديميتريوس ماستروفاسيليس، فيما انتهى لقاء الهندي ليون مينودونكا والروسي سانان شوكيروف بالتعادل، وتمكن الأميركي هانز نيمان من الفوز على الهندي هاراش بهاراثاكوتي، فيما تلقى الأميركي راي روبسون خسارة مفاجئة في أولى جولاته أمام كارديتش دينيس من مونتينيجرو.

وفي بطولة التحدي على هامش «الماسترز»، تمكن عمران الحوسني لاعب المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، من اقتناص تعادل ثمين من المصنف الأول الروسي فلاديمير بورماكين، وتعادل بطل أفريقيا أدهم فوزي مع منافسه السوري مالك قونيلي، كما خيّم التعادل على نتيجة لقاء الروسية أنستاسيا بارمزينا ومواطنها ايفجيني فوروبيوف المصنف الرابع على البطولة.

وفي بطولة المستقبل للاعبين الواعدين، حقق المصنف الأول الإنجليزي جوهان بينيت «78 عاماً» الفوز في جولته الأولى على غيث سعيد النعيمي لاعب نادي العين للشطرنج والثقافة، والمصري رامز سمير على الأردنية تقوى حمّوري، وتقاسمت وديمة الكلباني لاعبة المنتخب ونادي العين المباراة مع منافسها الأردني علي القيسي، وتمكنت بطلة العرب للسيدات الأردنية بشرى الشعيبي من الفوز على عنود أحمد لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وحصد «الطفل الموهوب» السوري مازن فندي نقطة في لقائه مع الروسي جريجوري كلوشيلكوف، وتفوق يحيي شعيب الكاف لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الأردنية إيمان سواس.