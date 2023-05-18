«الترايثلون» يشارك في البطولة العربية



أبوظبي (الاتحاد)



يشارك منتخب الترايثلون في البطولة العربية المفتوحة التي تقام في شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 13 دولة من يوم الجمعة المقبل وتستمر إلى 22 مايو الجاري.

ويترأس الوفد العميد عبد الملك جاني نائب رئيس اتحاد الترايثلون، والاتحاد العربي للعبة، ويضم 8 لاعبين هم محسن آل علي، وسعود الزعابي، وسيف السماحي، وخليفة النعيمي، وزايد اليماحي، ومحمد اليماحي، واللاعبة موزة الغفلي، واللاعبة مريم الشامسي، ومعهم الحسن عقيلي المدير الفني.

وأشاد العميد عبد الملك جاني بالمشاركة في البطولة العربية، وتقدم بالشكر إلى المصري، واللجنة المنظمة، مؤكداً أن البطولة تؤكد عمق العلاقة بين الدول العربية، وحرص مصر علي احتضان كل تجمع عربي رياضي.

وأضاف أن هذه البطولات تعتبر محطات إضافية، لكسب خبرات جديدة للاعبينا، مؤكداً أن الاتحاد لن يدخر جهداً في توفير كل سبل النجاح وفرص الاحتكاك لأبنائه، سعياً للارتقاء بمستوى اللاعبين، واكتساب المزيد من الخبرات، من خلال المعسكرات الداخلية، ومشاركة لاعبينا في معظم البطولات، المحلية والقارية، متمنياً أن يوفق لاعبونا في تمثيل الدولة بالصورة المشرفة، وأن يكون هدفهم منصات التتويج.

وحرصت لجنة المنتخبات برئاسة احمد الشامسي على الوقوف على جميع الاستعدادات النهائية، من أجل تقديم بطولة ناجحة على جميع الصعد والمستويات وقال: إن أهمية هذه المشاركة والحاجة إليها من أجل أن يكون لدى اللاعبين مردود فني، لا سيما أن المنتخب يملك الكثير من الإمكانات والمؤهلات التي تجعله منافساً على المراكز الأولى في البطولة التي تضم مجموعة جيدة من المنتخبات.

وأشاد اتحاد الترايثلون بالدور الكبير التي تلعبه مصر، ووزارة الشباب المصري، في الارتقاء برياضة الترايثلون في الوطن العربي، وذلك من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات لأبناء الوطن العربي في أرض مصر، وقال: لا ننسى الدور المهم الذي يلعبه اللواء أحمد ناصر وجهده وحرصه الدائم على الارتقاء بالترايثلون، وذلك بوصول جميع الدول العربية إلى العالمية.