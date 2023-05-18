هنري: ووكر وضع فينيسيوس في «الجيب»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الفرنسي «المخضرم» تيري هنري، أسطورة أرسنال الإنجليزي والمعلق الكروي حالياً، إعجابه الشديد بالظهير الدولي الإنجليزي كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، الذي نجح في الحد تماماً من خطورة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت بـ «رباعية» نظيفة لمصلحة «السيتي» بملعب «الاتحاد».

وقال هنري الذي يعمل لحساب شبكة «سي بي إس سبورتس»: أهم عمل تحقق خلال «الموقعة الكبرى»، ليس هدفاً سجله لاعب، أو تمريرة حاسمة صنعها آخر، وإنما في تقديري هو ما فعله الظهير وولكر مع فينيسيوس خلال المباراة، ونجاحه في إيقافه تماماً، بل وتفوق عليه في السرعة رغم فارق السن بينهما، وظهر ذلك بصورة واضحة، عندما مرر رودريجو الكرة إلى فينيسيوس في المساحة الخالية وراء وولكر، ورغم ذلك نجح الأخير في اللحاق بالنجم البرازيلي داخل منطقة الجزاء واستخلص منه الكرة بمهارة وذكاء. وأضاف: في سباق السرعة «واحد ضد واحد»، نجح وولكر في الفوز، وإنه «وحش أسطوري» نجح في وضع فينيسيوس في «جيبه»، وعندما يفعل لاعب ذلك فإنه يكون قوياً جداً.

وقال هنري: سبق لووكر أن نجح في إيقاف خطورة النجم الشاب كيليان مبابي قائد «الديوك» في كأس العالم الأخيرة 2022، ووضعه في «جيبه» أيضاً، وفعلها قبلها مع نجوم آخرين يتميزون بالسرعة العالية، ويتصور البعض أن أحداً لا يمكنه اللحاق بهم.

واختتم هنري تصريحاته بقوله: نجح ووكر في أن يحظى بالإجماع، وأستطيع أن أقول إذا لعب جوارديولا أمام أجنحة بمثل سرعة فينيسيوس ومبابي، فعليه أن يضع هذا الظهير الرائع في تشكيلته الأساسية، وهو مغمض العينين، وبسرعة جداً.