ديوكوفيتش يتحدث عن «نسمة الهواء»!



روما (رويترز)

قال نوفاك ديوكوفيتش إن «تحول الأجيال» الذي طال انتظاره قد حدث أخيراً في عالم تنس الرجال، بعد أن خسر المصنف الأول عالميا أمام الدنماركي هولجر رونه «20 عاماً» في دور الثمانية لبطولة إيطاليا المفتوحة.

وسيطر «الثلاثة الكبار» ديوكوفيتش ونادال وفيدرر على بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكن السن والإصابة كانا يطاردان اللاعبين الثلاثة في السنوات الأخيرة.

وخسارة ديوكوفيتش المصنف الأول 6-2 و4-6 و6-2 أمام رونه تعني أنه للمرة الأولي منذ 19 عاماً لن يخوض اللاعب الصربي، أو نادال المصاب نهائي روما.

وقال ديوكوفيتش، الذي خسر الآن مرتين على التوالي أمام رونه، إن الجيل القادم من اللاعبين بقيادة المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز يشبه نسمة الهواء النقي للرياضة.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين: «جيل جديد موجود هنا بالفعل، سيصبح ألكاراز المصنف الأول عالمياً بداية من الاثنين المقبل، من الواضح أنه يلعب بشكل رائع، أعتقد أنه من الجيد أيضاً لرياضتنا أن يكون لدينا وجوه جديدة، ورجال جدد قادمون، وقلنا هذا لسنوات، يمكننا أن نتوقع أن تأتي تلك اللحظة عندما يكون لديك نوع من تغيير الأجيال، وشخصياً ما زلت أحاول البقاء هناك مع كل منهم، ما زلت أتوق للاستمرار، دعونا نرى إلى أي مدى سألعب».

ويتقاسم نادال وديوكوفيتش الرقم القياسي لأكثر ألقاب البطولات الأربع الكبرى للرجال برصيد 22 لقبا لكل منهما، بينما حصد فيدرر 20 لقبا قبل اعتزاله العام الماضي، لكن البطولات المرهقة كانت لها خسائر فادحة على أجسادهما.

ولم يلعب نادال منذ إصابته في فخذه في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي وغاب عن موسم البطولات على الملاعب الرملية قبل بطولة فرنسا المفتوحة حيث حقق اللقب 14 مرة.

واستدعى ديوكوفيتش، الذي عانى من إصابة في المرفق مؤخراً،ا لطبيب خلال مباراته ضد رونه، وأخذ مسكناً لتجاوزها.

وعندما سُئل عن ما إذا كانت بطولة رولان جاروس ستكون البطولة الأكثر انفتاحاً على المنافسة منذ سنوات، ابتسم ديوكوفيتش، وقال «الأمر يتوقف على ما إذا كان نادال سيلعب أم لا، ولكن بجانبه يوجد ألكاراز ورونه، هؤلاء الرجال ينافسون على اللقب في رولان جاروس، ويمثلون بعض أبرز المرشحين للفوز باللقب في باريس».