جوارديولا: نملك «مجموعة خاصة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي بجدارة واستحقاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه الساحق على ريال مدريد الإسباني بـ «رباعية»، في إياب نصف النهائي، بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في مباراة الذهاب بـ «السانتياجو برنابيو»، انفرجت أسارير الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ «السيتي»، مبدياً فخره باللاعبين الذين وصفهم بأنهم «مجموعة خاصة جداً».

وتطرق جوارديولا إلى «المرارة» التي كان يشعر بها طوال عام كامل، منذ الخسارة «الخيالية»، والتي لا تصدق في نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد، عندما قلب البرازيلي رودريجو «الطاولة»، بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة، من مباراة العودة في «السانتياجو برنابيو»، وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وقال لدي شعور بأننا عشنا عاماً من «المعاناة والألم»، بعد خسارة العام الماضي، نعم كان ذلك مؤلماً حقاً، خاصة عندما كان البعض يتهم لاعبي الفريق بأنهم ليست لديهم شخصية.

وأضاف: ها نحن أثبتنا الآن إلى أي مدى أن المجموعة من اللاعبين رائعة، وعلينا أن نشيد بكل المشاركين في المنظومة الرائعة، الكل كان يعمل لهدف محدد، ومن حقنا أن نحتفل بعد تأهلنا إلى المباراة النهائية لهذه البطولة، ولكن ليس أمامنا الكثير من الوقت، لأن الجدول القادم مشحون بالمباريات المهمة، وأمامنا بطولة «البريميرليج» التي نريد أن نحسمها مبكراً.

وقال جوارديولا في تصريحاته التي نقلتها شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»: يأخذ اللاعبون راحة، ثم نستعد لمباراة الأحد أمام تشيلسي في «الجولة 37» للدوري، وتأتي بعدها مباراتان أخريان في البطولة أمام برايتون 24 مايو، وبرينتفورد 28 مايو، وبعدهما نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 3 يونيو أمام مانشستر يونايتد، لتبقى بعد ذلك مباراة نهائي «الأبطال» أمام إنتر ميلان الإيطالي، من أجل إحراز أول لقب قاري في تاريخ النادي، يوم 10 يونيو المقبل باستاد أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.