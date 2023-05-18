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الرياضي

أنشيلوتي: لن نقلبها «دراما»!

أنشيلوتي: لن نقلبها «دراما»!
18 مايو 2023 08:32

أنور إبراهيم (القاهرة)

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«أنا موجود الموسم المقبل في مدريد» هكذا رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على سؤال حول مستقبله، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بـ «رباعية»، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، معترفاً في الوقت نفسه بأن وضعه أصبح غير مريح، بعد الإقصاء من البطولة المفضلة للفريق الذي حصد «14 لقباً».
غير أن المصادر الصحفية الإسبانية ذكرت أن الهزيمة من «السيتي» وفقدان لقب «الأبطال»، وفوز برشلونة ببطولة الدوري «الليجا»، واهتمام الاتحاد البرازيلي بالحصول على خدماته، كل ذلك يغذي شائعات رحيله هذا الصيف.
وتحدث أنشيلوتي إلى قناة «بلوس» الفرنسية، بعد الخسارة من «السيتي» بملعب «الاتحاد»، واستبعد افتراض أن تكون نتيجة المباراة مؤثرة بصورة مباشرة على مستقبله في مدريد، وقال: ليست هناك مشكلة، وسأكون موجوداً الموسم المقبل في «السانتياجو برنابيو»، من أجل محاولة الفوز مجدداً بدوري «الأبطال».
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال: الهزيمة ليست إلا مرحلة وانتهت، ودرس لنا لأن نعمل بصورة أفضل الموسم المقبل، ويمكن القول إننا وجهنا أنظارنا فعلاً من الآن إلى البطولة القادمة التي يتعين أن نكون فيها أفضل حالاً وأكثر روحاً قتالية.
وعن المباراة، قال: لم تأت مثلما توقعنا، ولكننا لن نقلبها «دراما» أو «مأساة».
وأضاف: كان «السيتي» هو الأفضل من جميع النواحي، وبدا أكثر إصراراً على الفوز أمام جماهيره الغفيرة التي لم تتوقف لحظة عن تشجيعه.
كارلو أنشيلوتي الذي يكمل 64 عاماً في يونيو المقبل، صرح مؤخراً بأنه يرغب في البقاء في ريال مدريد، وإن كان ترك الباب مفتوحاً أمام المسؤولين البرازيليين الذين يريدون أن يسلموه «مفاتيح» منتخب «السامبا» استعداداً لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وقال: أنا لا أعرف رئيس الاتحاد البرازيلي شخصياً، ولكن إذا كان يرغب في الحضور إلى مدريد للحديث معي، أهلاً به وأسعد بلقائه وتوجيه التحية له.
وفي سياق مختلف، أفادت الأرقام والإحصائيات التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن ريال مدريد لم يمرر خلال الـ15 دقيقة الأولى، إلا 13 تمريرة صحيحة فقط، بينما نجح لاعبو مانشستر سيتي في 124 تمريرة خلال الفترة نفسها، واستحوذوا على الكرة بنسبة 79% من الوقت، ويدل ذلك على «العجز الكامل» لريال مدريد، والفارق الهائل في المستوى لمصلحة «القمر السماوي» الذي سيطر بصورة شبه كاملة على المباراة من بدايتها إلى نهايتها.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
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كارلو أنشيلوتي
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