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نادال يحسم قراره في مؤتمر صحفي

نادال يحسم قراره في مؤتمر صحفي
18 مايو 2023 08:30

مدريد (د ب أ) 

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يعقد اليوم نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، مؤتمراً صحفياً، وسط تكهنات عن انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس". وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن نادال كان قد انسحب من بطولة إيطاليا للتنس في روما، حيث يواصل محاولاته للتعافي من إصابته في الفخذ التي تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة.
وسيعقد نادال مؤتمراً صحفياً في أكاديميته في ماناكور في مدينة مايوركا الإسبانية، مع توقعات بإعلان اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً عن خططه بخصوص المشاركة في "رولان جاروس"، وفي بيان من ممثلي اللاعب: "في حال لعب بطولة فرنسا أو لا، سوف يتم الإعلان عن أسباب أي من القرارين".

نادال
رولان جاروس
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