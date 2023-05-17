«السيتي» يسحق «الريال» ويتأهل إلى نهائي «الأبطال»

مانشستر (أ ف ب)

جرّد مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني من لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق عليه برباعية نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي في مانشستر.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا «23 و37»، ومدافع ريال مدريد البرازيلي إيدر ميليتاو «76»، والبديل الأرجنتيني خوليان ألفاريس «91» الأهداف.

وكان السيتي انتزع التعادل 1-1 الأسبوع الماضي ذهاباً على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية.



ويلتقي السيتي في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، مع الإنتر الايطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 2-صفر و1-صفر.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها السيتي المباراة النهائية، بعدما خسر أمام مواطنه تشيلسي صفر-1 عام 2021.

وخرج مانشستر سيتي على يد ريال مدريد مرتين في نصف النهائي في موسمي 2015-2016 والموسم الماضي، لكن الثالثة كانت ثابتة هذا الموسم.

ويأمل السيتي في احراز الثلاثية هذا الموسم، إذ بات على بُعد انتصار واحد من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما بلغ نهائي كأس إنجلترا، حيث يلاقي جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن في الثالث من يونيو المقبل، علماً أن اليونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز عام 1999.

ولم يذق مانشستر سيتي طعم الخسارة على أرضه في مبارياته الـ 26 الأخيرة في دوري الأبطال «24 فوزاً مقابل تعادلين»، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى سبتمبر 2018 أمام ليون الفرنسي.

وحدهما برشلونة الإسباني «38 مباراة بيتية من دون خسارة بين 2013 و2020»، وبايرن ميونيخ الألماني «29 بين 1998 و2002» حققا سلسلة أفضل في المسابقة القارية الأم.

في المقابل، خاض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراته الـ 191 في دوري الأبطال مدرباً، متجاوزاً مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسطوري الاسكتلندي «السير» أليكس فيرجسون «190».

كما خاض أنشيلوني مباراته الـ 50 عى دكة المدربين مع ريال في المسابقة القارية، ليصبح ثاني مدرب يصل إلى هذا الحاجز واكثر مع فريقين «أشرف على 70 مباراة مع ميلان»، بعد الإسباني بيب جوارديولا «73 مع السيتي و50 مع برشلونة».