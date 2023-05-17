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«أبيض الشاطئية» إلى ربع نهائي كأس العرب

«أبيض الشاطئية» إلى ربع نهائي كأس العرب
17 مايو 2023 23:19

جدة (وام)
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، على نظيره الكويتي 7-4 في ختام منافسات الدور الأول لبطولة كأس العرب، المقامة حالياً منافساتها بمدينة جدة السعودية.
وحقق «أبيض الشاطئية» فوزه الثالث على التوالي، الذي قاده للتأهل عن مجموعته الثالثة كأول المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) لسابق فوزه على منتخبي ليبيا وجزر القمر.
أحرز أهداف منتخبنا، كمال البلوشي (هدفين)، وعبدالله دهقاني (هدفين)، وهدف واحد لكل من عبدالله البلوشي، وأحمد بشر، وراشد يعقوب، فيما أحرز أهداف المنتخب الكويتي كل من محمد حاجيه (3 أهداف)، ومشعل الشافعي.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب الإمارات في الدور ربع النهائي مع ثاني المجموعة الثانية التي تضم منتخبات عمان وفلسطين وقيرغيزستان ومصر.

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