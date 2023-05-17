راشد بن حمدان يطلع على تحضيرات «القفال»

دبي (الاتحاد)

أعرب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للجنة العليا المنظمة والمشاركين في سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري.

اطلع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على آخر التجهيزات والتحضيرات لانطلاقة الحدث المرتقب من قبل وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق النسخة رقم 32، والذي ضم كلاً من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة وراشد ثاني العايل المهيري وعلي سعيد بن ثالث عضوي مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد فضل السعدي.

ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم خلال زيارة وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 32» على الجهود القائمة من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع الشركاء الداعمين من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية لإنجاح السباق وتأمين سلامة المشاركين خلال تنقلهم من شواطئ الدولة إلى جزيرة صير بونعير مكان انطلاقة السباق، استعداداً للعودة من هناك بعد إعلان انطلاقة السباق وتوجه السفن حينها في نحو خط النهاية في شواطئ دبي مروراً بجزيرة القمر خط نهاية المرحلة الأول والإبحار لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً.

وأكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم خلال لقائه وفد اللجنة العليا المنظمة، أن وصول السباق التاريخي إلى النسخة رقم 32 يؤكد عمق الرسالة التي أرسى دعائمها مؤسس الحدث المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- عام 1991 من أجل المحافظة على إرث وماضي الآباء والأجداد وتذكير الأجيال المتعاقبة بكفاحهم أيام رحلات الغوص.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق النسخة الثانية والثلاثين وأخطرت اللجنة جميع الملاك والنواخذة عبر خدمة الرسائل القصيرة، عن فتح باب التسجيل وذلك عبر منصاتها في البوابة الالكترونية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ودعتهم لاستكمال كافة المستندات والأوراق المطلوبة وتقديم قوائم الأطقم المشاركة وإبراز الأوراق الثبوتية.