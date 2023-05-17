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العين يقترب من نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي» بـ «رباعية النصر»

العين يقترب من نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي» بـ «رباعية النصر»
17 مايو 2023 21:54

 
معتز الشامي (دبي)

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حقق العين فوزاً كبيراً على النصر 4-1، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ليقطع «الزعيم» شوطاً كبيراً للوصول إلى نهائي البطولة المقرر له 27 مايو الجاري باستاد آل نهيان في أبوظبي.
سجل أهداف «البنفسج» يارمولينكو من ضربة جزاء في الدقيقة 58، وبالاسيوس في الدقيقة 68، وسفيان رحيمي «هدفين» في الدقيقتين 77 و 94، فيما أحرز عادل تاعرابت هدف «العميد» في الدقيقة 91.
وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين في الشوط الأول، وظهر النصر بمستوى أفضل وأضاع فرصتين، قبل أن يعود العين بقوة في الشوط الثاني الذي شهد إثارة كبيرة وغزارة في الأهداف، وفرض «الزعيم» سيطرته على مجريات اللعب، بداية من احتساب ضربة جزاء لسفيان رحيمي، ترجمها يارمولينكو إلى «هدف الافتتاح» في الدقيقة 58، 
واستمر الأداء الهجومي للعين الذي ضغط على دفاع «العميد»، واستغل بالاسيوس «تمريرة سحرية» من سفيان رحيمي الذي راوغ الدفاع «الأزرق»، ومرر كرة رائعة إلى بلاسيوس القادم من الخلف، وسدد بقوة في المرمى مسجلاً الهدف الثاني للعين، وعزز سفيان تفوق «البنفسج» بالهدف الثالث من «جملة تكتيكية» مع بندر الأحبابي على حدود المنطقة، أنهاها بتسديدة صاروخية سكنت شباك «العميد» في الدقيقة 77، ونجح النصر في تقليص الفارق بهدف عادل تاعرابت في الدقيقة 91، مستغلاً خطأ الحارس خالد عيسى، ويرد سفيان رحيمي بالهدف الرابع للعين والثاني له، مستغلاً خطأ توزي في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز كبير لمصلحة «الزعيم» الذي استطلع به المباراة النهائية، قبل مواجهة إياب «مربع الذهب» يوم 21 مايو باستاد آل مكتوم في دبي.

العين
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