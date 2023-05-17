«الفيضانات» تلغي «فورمولا إيمولا»



باريس (أ ف ب)

أعلن منظّمو جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1«، المقرّر نهاية الأسبوع الحالي على حلبة إيمولا الشهيرة، أن السباق «لن يقام» بسبب الفيضانات في شمال إيطاليا.

وقال المنظمون في بيان رسمي «عقب المناقشات بين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، والسلطات المختصة، بما في ذلك الوزراء المعنيون، ورئيس نادي السيارات الإيطالي، ورئيس منطقة إيميليا-رومانيا، وعمدة المدينة والمروّج، اتّخذ القرار بأن سباق الجائزة الكبرى لن يقام في إيمولا»، دون تحديد ما إذا سيتم إعادة جدولة السباق من هنا حتى نهاية الموسم.

وأضاف «اتّخذ هذا القرار لأنه لم يكن من الممكن تنظيم الحدث بأمان لمشجعينا وفرقنا وموظفينا، إنه قرار مسؤول بسبب الوضع الذي تعاني منه مدن وبلدات في المنطقة، لن يكون من العدل زيادة الضغط على السلطات المحلية وخدمات التدخل في فترة صعبة».

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ «الفورمولا-1» الإيطالي ستيفانو دومينيكالي في تصريح في البيان أنه «كانت مأساة أن نرى ما كان يحدث في إيمولا وإيميليا-رومانيا، المدينة والمنطقة التي نشأت فيها».

وبدورها وافقت الفرق على قرار إلغاء السباق، حيث قال فيراري في بيان «حتى لو كان السباق على أرضنا والأهم بالنسبة لنا، فإن الأولوية في هذا الوقت يجب أن تكون خلاص أولئك الذين يعيشون ويعملون في المنطقة».

وأضاف فريق مرسيدس «نفكر في الضحايا وعائلاتهم وكل المتضررين من هذه الفيضانات».