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ديوكوفيتش.. «ليلة الألم»!

ديوكوفيتش.. «ليلة الألم»!
17 مايو 2023 20:17

 
روما (أ ف ب) 

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خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من ربع نهائي دورة روما لماسترز الألف في التنس بخسارته أمام الدنماركي هولجر رونه المصنف سابعاً 2-6 و6-4 و2-6.
ويخوض ديوكوفيتش «35 عاماً» الذي يتنازل عن المركز الأول في التصنيف العالمي يوم الاثنين المقبل، غمار بطولة رولان جاروس، بعد 10 أيام، بسجل مخيب على الملاعب الترابية هذا العام، إذ اكتفى بخمسة انتصارات، مقابل 3 هزائم في 3 دورات خاضها استعداداً للبطولة الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
وحقق رونه البالغ 20 عاماً فوزه الثاني توالياً على ديوكوفيتش، المتوج 6 مرات في روما، بعد أن تغلب عليه في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022.
ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 12 فوزاً، مقابل 3 هزائم هذا الموسم على الأرض الترابية، علماً أنه بلغ النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي، قبل أن يتوج بلقبه الرابع في ميونيخ.
وسبق لديوكوفيتش أن خسر في ثمن نهائي دورة مونت كارلو، ثم في ربع نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية الشهر الماضي.
قدّم ديوكوفيتش أداءً سيئاً في المجموعة الأولى، وارتكب العديد من الأخطاء، ما سمح لمنافسه في الفوز بها.
تحسن أداء الصربي في المجموعة الثانية، وبعد توقف طويل خلالها بسبب الأمطار، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه 5-4 وصفر-30 ونجح في معادلة النتيجة.
وكان ديوكوفيتش طلب تدخل الطبيب المعالج للدورة في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، قبل أن يتناول مضاداً للألم.
وعانى ديوكوفيتش من أوجاع في كوعه الأيمن في الأسابيع الأخيرة، ما اضطره إلى عدم خوض دورة مدريد، وجعل استعداداته لبطولة رولان جاروس غير مثالية.
غير أن رونه ضرب بقوة في الثالثة، وتقدم 4-صفر ثم 5-1، قبل أن يفوز بها، وينهي المباراة في ساعتين و18 دقيقة.
وتعود آخر خسارة لديوكوفيتش في ربع النهائي في دورة روما قبل 10 سنوات، عندما سقط أمام النمساوي توماس برديخ عام 2013.

التنس
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