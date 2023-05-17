كيميتش على «رادار» برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يرغب النجم الدولي الألماني جوشوا كيميتش متوسط ميدان بايرن ميونيخ في خوض تحدٍ جديد في مكان آخر بعيداً عن «أليانز أرينا»، نظراً لأنه لم يعد مستريحاً، منذ رحيل جوليان ناجلسمان المدير الفني السابق عن البايرن في مارس الماضي، وتولي مواطنه توماس توخيل المهمة بدلاً منه، إذ إن النجم الألماني كان مقتنعاً تماماً بأن ناجلسمان أنسب مدرب للبافاري، وارتبط معه بعلاقة جيدة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن برشلونة انتهز هذه الفرصة لجس نبض كيميتش وإغرائه باللعب للبارسا، غير أن الصحيفة أكدت أن المسألة ليست سهلة أو بسيطة، نظراً لأن الألمان لن يفرطوا بسهولة في نجم خط وسطهم، كما أن العلاقات تبدو متدهورة بين الناديين منذ رحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى «الكامب نو» ورفضه أية إغراءات من جانب إدارة البايرن للإبقاء عليه.

وقالت الصحيفة: إن البايرن قد يلجأ إلى طلب تعويض مالي كبير للاستغناء عن كيميتش، الذي ما زال يبدي استياءه لرحيل ناجلسمان، ويقدر هذا التعويض بنحو 45 مليون يورو.

وتردد اسم كيميتش أيضاً في مانشستر سيتي، مع اقتراب مواطنه ألكاي جوندوجان من نهاية عقده هذا الصيف، وتزايد احتمالات رحيله عن السيتي، حيث يرى بيب جوارديولا أن كيميتش أفضل بديل لجوندوجان، لأنه يعرفه جيداً وسبق له تدريبه عندما كان مديراً فنياً لبايرن ميونيخ، بل إن المدرب الإسباني هو الذي جعل كيميتش لاعباً في وسط الملعب المدافع، بدلاً من مركزه السابق كظهير أيمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرى في كيميتش بديلاً نموذجياً للمخضرم سيرجيو بوسكيتس، الذي أعلن عن رحيله بنهاية الموسم، وتردد أنه يفكر في اللعب في الدوري الأميركي أو الدوري السعودي.

وتمسك بوسكيتس بالرحيل رغم محاولات صديقه تشافي هيرنانديز المدير الفني لإقناعه بتمديد عقده عاماً آخر، ولكن من دون جدوى، إذ فضل بوسكيتس خوض تجربة جديدة في مكان آخر.

جدير بالذكر أن جوشوا كيميتش المولود في 8 فبراير 1995، بدأ مسيرته الاحترافية في ريد بول لايبزج «2013-2015» حيث لعب 53 مباراة وسجل 3 أهداف، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ في صيف 2015، ولعب لكل منتخبات الشباب الألمانية وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2016.