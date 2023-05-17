فالديفيا يُحارب «الاكتئاب»!

علي معالي (دبي)

خرج التشيلي خورخي فالديفيا لاعب ناديي العين والوحدة السابق ونجم بالميراس البرازيلي من مصحة الأمراض النفسية، بعد 3 أيام قضاها للعلاج في العاصمة التشيلية سانتياجو، وذلك بعد تعرضه لنوبة هلع حادة وأعراض اكتئاب.

وعاش فالديفيا مشاكل شخصية بعد انتهاء علاقته مع دانييلا أرانجيز، التي استمرت 16 عاماً، وبدأت الكثير من الأزمات بعد هذا الانفصال، ليدخل اللاعب حالة نفسية قاسية للغاية، ولكنه خرج رفقة والديه بعد مرحلة علاج استمرت 3 أيام من جانب الأطباء بعد الاستجابة بشكل جيد للعلاج والمهدئات التي حصل عليها، على أن يستكمل الرعاية في منزله.

وكان اللاعب والبالغ من العمر 39 عاماً ويعمل كمعلق رياضي في إذاعة «ADN» التشيلية وشبكة «ESPN»، تغيب عن عمله في الآونة الأخيرة بسبب المشاكل الشخصية، وسوف يظل بعيداً عن أجواء العمل بناء على طلب الأطباء حتى يُشفى تماماً من أعراض الاكتئاب.