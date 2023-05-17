هبوط «النواخذة» يهدد مستقبل «إيدو»



رضا سليم (دبي)



أدى هبوط دبا إلى دوري الدرجة الأولى إلى أزمة كبيرة للمهاجم البرازيلي إدواردو دا سيلفا الملقب بـ «ايدو» الذي انتهت علاقته بالفريق، مع آخر مباراة بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث أعاره كروزيرو البرازيلي إلى «النواخذة»، ومن المفترض أن يستمر اللاعب لموسم آخر مع دبا، في حال استمراره في «المحترفين»، إلا أن الهبوط أدى إلى سرعة عودة اللاعب إلى ناديه السابق.

ونشر موقع «جلوبو سبورت» البرازيلي قصة عودة اللاعب، والشروط التي وضعها ناديه للعودة، من خلال تقليص راتبه، أو فسخ العقد الذي ينتهي في نهاية 2024 بـ «التراضي»، وهو الخيار الذي وضع اللاعب في «ورطة»، خاصة أنه لم يقدم المردود المطلوب منه على مدار الموسم، وشارك في 367 دقيقة خلال 6 مباريات فقط، ولم يسجل سوى هدفين، وتنتظر إدارة النادي قرار اللاعب حتى يتم قيده خلال الانتقالات التي تبدأ في الدوري البرازيلي 3 يوليو المقبل.

المثير أن إيدو كان هداف فريقه في الموسم الماضي، بعدما سجل 22 هدفاً في 48 مباراة، وهو عكس المستوى الذي قدمه مع «النواخذة».

وفي الوقت نفسه يواجه زميله بيدرو كاسترو لاعب وسط دبا نفس المصير، بعدما انتهت إعارته، ويعود إلى كروزيرو، بعدما شارك في 1260 دقيقة خلال 14 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، ولم يقدم كلا اللاعبين ما يدفع بقية الأندية المحلية للدخول في مفاوضات معهما.