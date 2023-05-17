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نهائي كأس السلة للسيدات 26 مايو

نهائي كأس السلة للسيدات 26 مايو
17 مايو 2023 14:30

 
علي معالي (دبي)

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حدد اتحاد كرة السلة موعد نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات، حيث تقام المباراة الختامية بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، على صالة نادي الجزيرة يوم 26 مايو الجاري، وهي البطولة الأهم في منافسات السيدات، وكان مقرراً أن تقام يوم السبت المقبل، قبل ترحيلها إلى الموعد الجديد.
تأهل فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك إلى النهائي على حساب الوسطى 58-57، في حين صعد الشارقة الرياضي للمرأة، بعد الفوز على الشرقية 48 -29، بصالة النادي في فرع الوسطى بالذيد.
وتقابل الفريقان في نهائي الدوري، ونجح فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، والذي تدربه الجزائرية نادية تمود، صاحبة الخبرة الكبيرة لاعبة ومدربة، في التتويج الأول، وبالتالي يخطط الفريق إلى الظفر باللقب الثاني هذا الموسم، في أول ظهور له على ساحة اللعبة بهذا المستوى المتميز، وفي نفس الوقت يبحث الشارقة الرياضي للمرأة عن تعويض ضياع الدوري وتحقيق لقب الكأس الغالية.

كأس رئيس الدولة للسلة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك
نادي الشارقة لرياضة المرأة
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