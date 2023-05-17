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«مهرجان التحدي للجو جيتسو» ينطلق 26 مايو

«مهرجان التحدي للجو جيتسو» ينطلق 26 مايو
17 مايو 2023 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجو جيتسو عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان التحدي للجو جيتسو خلال الموسم الحالي 2023، والذي تتخلله بطولة التحدي للجو جيتسو المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 – 17 عاماً) خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري في صالة مبادلة أرينا، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.
ويؤكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، أن بطولة التحدي هي إحدى الفعاليات الرئيسية على أجندة الاتحاد، وتركز بشكل أساسي على الفئات العمرية الصغيرة التي تمثل العمود الفقري لمستقبل رياضة الجو جيتسو ومسيرة الإنجازات.
ويقول الشامسي: يحظى مهرجان التحدي للجو جيتسو باهتمام واسع النطاق، خصوصاً على مستوى الأسر والعائلات الذين يجدون في الجو جيتسو أكثر من مجرّد رياضة، بل أسلوب حياة تتعزز خلاله منظومة من القيم النبيلة مثل قوة الشخصية والإرادة والعمل الجماعي والانتماء والصبر والتحمل والثقة بالنفس.
ويضيف الشامسي: توفر بطولة التحدي للجو جيتسو منصة مثالية من أجل إعداد أجيال المستقبل، كما أنها تواكب خطط الاتحاد لنشر رياضة الجو جيتسو لدى الأجيال الناشئة وتوسيع قاعدة الممارسين، مشيراً إلى أنه نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، فإنه يتعين على الراغبين في الانضمام إلى المنافسات الإسراع في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد.
وتبدأ إجراءات الوزن لفئة الأطفال بين الساعة 1 و3 ظهر الجمعة 26 مايو، على أن تبدأ المنافسات الرسمية الساعة الرابعة عصراً، وتتواصل إجراءات الوزن يومي السبت والأحد بين الساعة 8 إلى 10 صباحاً، على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة 11 صباحاً.
وسيوفر المهرجان أجواء عائلية متميزة وباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة وتشكيلة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات.

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