الطاهر يشارك في اجتماعات «فنية دولي الشطرنج»

دبي (الاتحاد)

شارك الحكم الدولي الإماراتي سلطان الطاهر، مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد في اجتماعات اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والتي عقدت مؤخراً في العاصمة الرومانية بوخارست على هامش البطولة العالمية المغلقة التي شارك فيها أفضل 10 لاعبين والمصنفين في العالم، أبرزهم الصيني دينج لي رن ووصيفه الروسي نيبومنياتشي.

وكشف الطاهر عن تفاصيل الاجتماع، وقال: ناقشنا اعتماد أنظمة حسم التعادل والتي ستطبق اعتباراً من يوليو المقبل، وأيضاً إنشاء أنظمة ذكية وتطبيقها على اللعبة، سواء على الطاولات أثناء المباريات وأيضاً خلال مواجهات اللاعبين من خلال النقلات الإلكترونية، وحسم التعادل بالشكل الذي يصب في مصلحة اللعبة، خاصة أن الاتحاد الدولي حالياً في مرحلة التحول الرقمي على مستوى المباريات والبطولات، ولكن الأهم هو مدى الاستفادة من تطبيقها ومردودها على اللاعبين وارتفاع المستوى من عدمه.

وأوضح أن العالم كله يتجه إلى التحول الرقمي في كل شيء، ولكن الأهم مدى الاستفادة من تطبيقها على اللعبة، وبات من المهم استخدام التقنيات الذكية، إلا أن الأمر سيكون مرتبطاً أيضاً بتغيير القوانين الخاصة بالغش بالاتفاق مع لجنة مكافحة الغش ولجنة الحكام بالاتحاد الدولي، كما ناقش الاجتماع استفسارات فنية لعدد من الاتحادات على مستوى العالم.

يذكر أن سلطان الطاهر، قد احتفظ بمنصب مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، لأربع سنوات مقبلة بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي برئاسة أركادي دفوركوفيتش بتشكيل اللجان العاملة، وسبق له الانضمام لعضوية لجنة القوانين بالاتحاد الدولي (2002-2006) وعضو اللجنة الفنية (2010-2014) ومستشاراً للجنة الفنية من 2018، وهو ما يعد إنجازاً إدارياً لرياضة الإمارات.