كلوب يتوقع فوز دورتموند بلقب «البوندسليجا»!

برلين (د ب أ)

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يزال يثق في أن فريقه السابق بروسيا دورتموند سيفوز في صراعه مع بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني «بوندسليجا» هذا الموسم، مؤكداً أن دورتموند يستحق التتويج مجدداً.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية الصادرة اليوم: «أعتقد أن الأولاد سيفعلونها، الفرصة كبيرة وسيستغلونها».

وأضاف: «سأتابع الأمر باهتمام على شاشة التلفاز من ليفربول، اللقب سيعود إلى دورتموند بعد غياب 11 عاماً».

وتولى يورجن كلوب تدريب بروسيا دورتموند بين عامي 2008 و2015 وقاده للتتويج بلقب «البوندسليجا» في 2011 وبثنائية الدوري والكأس في 2012.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني في «البوندسليجا» بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ، مع تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة. ولا يمتلك دورتموند حسم مصيره بيده، حيث يمكن لبايرن ميونيخ حسم تتويجه بلقب «البوندسليجا» للموسم الحادي عشر على التوالي في حال الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام لايبزج، صاحب المركز الثالث، وكولون، بغض النظر عن نتائج دورتموند في الجولتين الأخيرتين أمام أوجسبورج وماينز.

ولا شك في أن دورتموند يترقب على أمل تعرض بايرن ميونيخ لكبوة في إحدى مباراتيه.

وقال كلوب، الذي توج بكل الألقاب الممكنة خلال مشواره مع ليفربول منذ عام 2015، إنه يعرف إيدين تيرزيتش المدير الفني لدورتموند من خلال فترة عمله بالنادي، وأنه لا يزال على تواصل بشكل منتظم مع هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند.