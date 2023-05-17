24 نزالاً في «محاربي الإمارات 41 و42»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، عن تنظيم نسختين جديدين، حيث تقام النسخة العربية رقم 41، والنسخة الدولية رقم 42، بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة في النسختين.

تقام النزالات بصالة الاتحاد أرينا بحلبة مرسى ياس على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث تشهد كل نسخة 12 نزالاً.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسختين في مؤتمر صحفي، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والبرازيلي هينزو جريسي خبير الجو جيتسو العالمي ونخبة الأبطال المشاركين في الحدث.

ويحمل النزال الرئيسي للنسخة الدولية، مواجهة قوية مكررة بين البطل العربي الأردني علي القيسي ومنافسه الكندي جيسي أرنيت، وذلك في وزن الريشة، وشهد النزالان السابقان، فوز كل منهما بنزال، ويعد نزال هذه النسخة هو الحاسم بين المقاتلين الكبيرين.

فيما تشهد النسخة الدولية النزال الرئيسي الثاني، الذي يجمع بين البرازيلي «جوسيلينو فيريرا والإيراني أمير فضلي، وذلك في وزن الوسط.

كما تشهد النسخة العربية من البطولة، والتي تقام الجمعة، مواجهة رئيسية بين اللبناني محمد العسيلي والمصري أحمد سامي، ونزالاً آخر يجمع العراقي حسين سالم والتونسي محمد صادق الطرابلسي، كما يلتقي أيضاً الموهبة الصاعدة إلياس بولايد مع عمر خالد الفيومي.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن النسخة الجديدة من «محاربي الإمارات»، ستكون استثنائية بكل تفاصيلها، خاصة أنها تشهد أقوى النزالات بين الأردني علي القيسي، والكندي جيسي أرنيت، وكلاهما يبحث عن لقب دولي جديد للبطولة.

وأشار درويش إلى أن البطولة نجحت في تقديم 8 نسخ قوية منذ فبراير الماضي بمتوسط نسختين شهرياً، مؤكداً أن أهم عوامل النجاح المتواصل للحدث انطلاقه من أبوظبي عاصمة الفنون القتالية الجديدة في العالم، ودعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.

وتوجه درويش بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على دعمه الكبير من أجل إقامة النسخة الحالية لتواصل البطولة تميزها منذ انطلاقها، وكذلك إلى الشركاء الإستراتيجيين دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومجلس أبوظبي.

وأعلن كل من الأردني علي القيسي والكندي جيس أرنيت، طرفي النزال المرتقب، التحدي وقدرة كل منهما على حصد لقب وزن الريشة، وسط جو مشحون بين بطلي وزن الريشة، كما أكدا جاهزيتهما لتقديم نزال ساخن وقوي في صالة الاتحاد أرينا.

وأشار هينزو جريسي الخبير العالمي في الجو جيتسو، إلى أن التطور المذهل لبطولة محاربي الإمارات من نسخة إلى أخرى جعله يترقب موعد تنظيم بطولاتها للحضور والاستمتاع بمهارات المقاتلين.

وأكد على أن البطولة نجحت في جذب مقاتلين من كل المنظمات الكبيرة في الفنون القتالية مثل «يو أف سي» و«بلاتور»، علاوة إلى أن أبوظبي ساهمت في منح الفرص للمواهب من الوطن العربي والبرازيل وكل أنحاء العالم للظهور في منصة عالمية.