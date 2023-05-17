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تعديل موعد «الجولة الأخيرة» لـ «دوري الأولى»

تعديل موعد «الجولة الأخيرة» لـ «دوري الأولى»
17 مايو 2023 13:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم تعديلاً على موعد مباريات «الأسبوع الـ 34» والأخير من دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، حيثُ تقرر أن تُقام المباريات يومي الجمعة والسبت، بدلاً من يوم الأحد المحدد سلفاً، وتنطلق جميع مباريات الجولة في الساعة السادسة والربع مساءً.
ويشهد يوم الجمعة إقامة 4 مباريات، حيثُ يلتقي الفجيرة مع العربي على ملعب الفجيرة، وبينونة مع مصفوت على ملعب مصفوت، وفي المباراة الثالثة، يلتقي دبا الحصن مع الذيد على أرض الأول، والإمارات صاحب المركز الثاني، والمتأهل إلى «دوري أدنوك للمحترفين» مع فرسان هيسبانيا على استاد نادي الإمارات.
وتُقام يوم السبت 4 مباريات أخرى، حيث يواجه جلف أف سي نظيره الرمس على ملعب الذيد، والتعاون مع الحمرية على ملعب التعاون، والجزيرة الحمراء مع مسافي على استاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء، وتجمع المباراة الرابعة حتا مع سيتي على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وفور انتهاء تلك المباراة ستُقام مراسم تتويج حتا بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي، وصعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024.

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