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العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب

العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
17 مايو 2023 12:59

 أبوظبي (الاتحاد)

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تأهل العين وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس الشباب تحت 18 سنة، بعد فوز العين على الوحدة برباعية، وشباب الأهلي على الجزيرة 4-1، في الدور نصف النهائي.
سجل أهداف «الزعيم» أمام «العنابي»، حازم محمد «هدفين»، وعبدالكريم تراوري «هدفين»، وفي مباراة شباب الأهلي والجزيرة، سجل أهداف «الفرسان» عبدالعزيز الأصبحي، أدريا إنجلادا، دريسا كوليبالي، وسعيد علي، وسجل الهدف الوحيد لـ «فخر أبوظبي» سيف محمد.
انطلقت منافسات البطولة من دور الستة عشر، بمشاركة 12 نادياً هي العين، الوحدة، شباب الأهلي، الجزيرة، خورفكان، اتحاد كلباء، الإمارات، عجمان، النصر، الوصل، الشارقة، وبني ياس.
وبحسب نظام المسابقة، تأهلت الفرق الأربعة في ترتيب دوري الشباب تحت 18 سنة للموسم الحالي «العين والوحدة وشباب الأهلي والجزيرة» مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تأهلت فرق عجمان، خورفكان، الشارقة والوصل إلى الدور ذاته بعد فوزها في دور الـ 16.
وفي دور الثمانية، نجح العين في الفوز على عجمان 3 - 0، على الجهة الأخرى فاز شباب الأهلي على الشارقة 3-2 بركلات الترجيح، التي تم اللجوء لها بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.
وتُقام المباراة النهائية لبطولة كأس الشباب تحت 18 سنة بين العين وشباب الأهلي الساعة السادسة و10 دقائق مساء الجمعة على ملعب ذا سيفنز بدبي.

العين
شباب الأهلي
الجزيرة
الوحدة
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