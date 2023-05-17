خريطة ألقاب «موسم الطاولة» ترفض «احتكار الأبطال»

معتصم عبدالله (دبي)



تلقى اتحاد الكرة الطاولة، خطاباً رسمياً بشأن انضمام نادي أبوظبي لألعاب المضرب إلى قائمة أندية الاتحاد، في انتظار استكمال الإجراءات المطلوبة، والمشاركة الرسمية الأولى للنادي الحديث، بداية من منافسات الموسم الجديد 2023- 2024.

واحتضن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، والذي تأسس في نوفمبر 2021، نهائي كأس رئيس الدولة لكرة الطاولة للفرق، والذي جمع شباب الأهلي والوصل، وحسمه «الفرسان» بالفوز 3-1، في ختام منافسات موسم 2022- 2023.

ورفع الموسم الحالي لبطولات كرة الطاولة، شعار رفض احتكار الألقاب على صعيد منافسات فرق الرجال والسيدات، والزوجي، والفردي، بعدما توزعت ألقاب البطولات الـ 22 على 5 أندية، شملت على التوالي النصر، والشارقة، وشباب الأهلي، والوصل، والعروبة بطل دوري السيدات، وفريق أكاديمية أبوظبي بطل دوري الناشئات.

وفرض «الفرسان» أفضليته على اللقبين الأهم على صعيد فئة الرجال بالتتويج بدرع الدوري، والبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، فضلاً عن لقب بطولة فردي الرجال الثانية، والتي تُوج بها صلاح الدين عبدالحميد، بحصوله على المركز الأول، وحل زميله في نفس النادي عبدالله البلوشي «ثانياً»، فيما تقاسم «الثنائي» فيصل عباس «شباب الأهلي»، ونبيل الزرعوني «الشارقة» جائزة المركز الثالث.

ونال النصر الرصيد الأكبر من ألقاب الموسم الحالي في 8 بطولات، شملت على التوالي كأس الاتحاد، دوري الشباب، دوري الناشئين، فردي الرجال الأولى، فردي الناشئين الثانية، زوجي الناشئين، مهرجان البراعم الأول والثاني.

وشهدت كأس الاتحاد التي افتتحت الموسم الحالي، وتُوج بلقبها «العميد»، تغييرات جذرية على نظام المسابقة بمشاركة 5 أندية، و5 من فرق الأكاديميات المسجلة، وضمت قائمة المشاركين أندية النصر، والشارقة، والوصل، وشباب الأهلي، والعروبة، والأكاديميات ممثلة في الوصل، أبوظبي، RSA، والشارقة 1، والشارقة 2.

واستهدف التعديل الجديد على نظام المسابقة، توسيع فرص المشاركة للجاليات والمقيمين في مسابقات الاتحاد الرسمية، الأمر الذي يمنح الأندية بدورها فرصاً أوسع في استقطاب المواهب من اللاعبين الواعدين، ويسهم أيضاً في ترابط المجتمع بتوسيع قاعدة المشاركة.

في المقابل، فرض الشارقة أفضليته على ألقاب فئة الشباب، بالتتويج بلقبي الفردي في الدورة الأولى والثانية، إضافة إلى زوجي الشباب، بجانب ألقاب فردي الأشبال الأولى والثانية، ودوري الأشبال.



واكتفى الوصل بألقاب زوجي الرجال بوساطة «الثنائي» جاسم محمد وماجيك لوكاس، وفردي الناشئين الأولى عن طريق روهان داني، وزوجي الأشبال بوساطة «الثنائي» ناصر متعب وراشد هلال.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تُوج العروبة بدرع الدوري للسيدات للكرة الطاولة لموسم 2022- 2023، للمرة الرابعة على التوالي «سوبر هاتريك»، بتفوقه أمام منافسه أكاديمية الشارقة صاحب المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضة المرأة الذي حصل على المركز الثالث.

في المقابل، حصد فريق أكاديمية أبوظبي المركز الأول لدوري الناشئات تحت 15 سنة، وحل العروبة في المركز الثاني، وأكاديمية الشارقة في المركز الثالث، بمشاركة 41 لاعبة من 9 فرق في الدوري خلال الموسم الحالي 2022- 2023.

من جهته، أشاد حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة، بالنجاح الكبير لمسابقات موسم 2022- 2023، والتي شهدت تنافساً مثيراً على كل الألقاب، من مراحل البراعم والأشبال، وصولاً إلى منافسات الرجال، وقال: «جاهزية الفرق والتنافس القوي على الألقاب دليل نجاح كبير على الموسم، وهو ما ينعكس إيجاباً على مشاركات المنتخبات الوطنية».

وكشف الزرعوني عن توسع رقعة اللعبة على مستوى إمارات الدولة، في ظل المشاركة المنتظرة لنادي أبوظبي لألعاب المضرب، بداية من الموسم المقبل.

وقال: «مثل تنظيم نهائي بطولة الكأس الغالية في نادي أبوظبي لألعاب المضرب خطوة مهمة إلى الأمام، وبداية تعاون كبير في انتظار الانضمام الرسمي للنادي لعمومية الاتحاد».

لافتاً إلى تاريخ نجوم العاصمة الحافل على صعيد كرة الطاولة، في وجود أسماء متميزة في السابق أمثال العطاس وخالد هادي وغيرهم.

ونوه الأمين العام للاتحاد إلى الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الاتحاد، ولجنة المسابقات مساء اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، لمناقشة العديد من الملفات التي تشمل مسابقات الموسم الماضي، والتحضيرات للموسم الجديد 2023- 2024، والذي يشهد استضافة الإمارات البطولة الدولية للشباب والناشئين والأشبال «تحت 19,17,15,13,11 عاماً»، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، من 2 إلى 8 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع احتفال اتحاد الإمارات لكرة الطاولة بيوبيله الذهبي، بمناسبة مرور 50 عاماً على إشهار الاتحاد في أكتوبر 1973.

ألقاب موسم 2022- 2023

بطولات الفرق: 8

كأس رئيس الدولة: شباب الأهلي

كأس الاتحاد: النصر

دوري الرجال: شباب الأهلي

دوري الشباب: النصر

دوري الناشئين: النصر

دوري الأشبال: الشارقة

دوري السيدات: العروبة

دوري الناشئات 15 عاماً: أكاديمية أبوظبي

بطولات الفردي: 8

فردي الرجال الأولى: ميشيل دابروسكي «النصر»

فردي الشباب الأولى: على الدمرداش «الشارقة»

فردي الناشئين الأولى: روهان داني «الوصل»

فردي الأشبال الأولى: أحمد سعيد «الشارقة»

فردي الرجال الثانية: صلاح الدين عبدالحميد «شباب الأهلي»

فردي الشباب الثانية: محمد محمود «الشارقة»

فردي الناشئين الثانية: علي أحمد «النصر»

فردي الأشبال الثانية: أحمد سعيد «الشارقة»

بطولات الزوجي: 4

زوجي الرجال: جاسم محمد، ماجيك لوكاس «الوصل»

زوجي الشباب: منصور عبدالله، علي الدمرداش «الشارقة»

زوجي الناشئين: علي الحواي، انيرودا بالاجي «النصر»

زوجي الأشبال: ناصر متعب، راشد هلال «الوصل»

البراعم

مهرجان البراعم الأول: عبدالله محمد «النصر»

مهرجان البراعم الثاني: حسين الحواي «النصر»

السيدات

دوري السيدات: العروبة

دوري الناشئات 15 عاماً: أكاديمية أبوظبي



22 بطولة في موسم 2022- 2023





8 النصر: «كأس الاتحاد، دوري الشباب، دوري الناشئين، فردي الرجال الأولى، فردي الناشئين الثانية، زوجي الناشئين، مهرجان البراعم الأول والثاني».

6 الشارقة: «دوري الأشبال، فردي الشباب الأولى، فردي الأشبال الأولى، فردي الشباب الثانية، فردي الأشبال الثانية، زوجي الشباب»

3 شباب الأهلي: «كأس رئيس الدولة، دوري الرجال، فردي الرجال الثانية»

3 الوصل: «فردي الناشئين الأولى، زوجي الرجال، زوجي الأشبال»

1 العروبة: «دوري السيدات»

1 أكاديمية أبوظبي: «دوري الناشئات 15 عاماً»