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مارتينيز: «السر» في «روح إنتر»!

مارتينيز: «السر» في «روح إنتر»!
17 مايو 2023 12:30

ميلانو (د ب أ)
أبدى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ميلان، مؤكداً أن الوحدة وروح الفريق لعبتا دوراً بارزاً في الفوز.
وتغلب إنتر ميلان على ميلان 1-0، في إياب الدور قبل النهائي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بفوز إنتر ميلان، ليفوز بذلك الفريق بنتيجة إجمالية 3-0.
وتأهل إنتر ميلان بذلك إلى نهائي دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 13 عاماً، فقد تأهل إنتر ميلان، المتوج باللقب ثلاث مرات، إلى نهائي دوري الأبطال آخر مرة في عام 2010، وتغلب حينها على بايرن ميونيخ الألماني ليتوج باللقب ضمن ثلاثيته في ذلك الموسم، ولا يزال ذلك هو آخر لقب لفريق إيطالي في البطولة.
وقال لاوتارو مارتينيز، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كاس العالم 2022 في قطر، والذي سجل هدف الفوز لإنتر ميلان في شباك ميلان في الدقيقة 74 من مباراة أمس: قدمنا عملاً هائلاً في كلتا المباراتين. 

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وأضاف: السر كان في المجموعة وروح الفريق، مررت بتجربة مشابهة في كأس العالم عندما تكون متحداً كفريق، فإنك تؤدي بأفضل شكل ممكن في مثل هذه المباريات المهمة للغاية.
وأضاف: كنا نعرف أننا لدينا فرصة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وأنجزنا مهمتنا.
ويلتقي إنتر ميلان في النهائي، المقرر في إسطنبول في العاشر من يونيو، مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين حامل اللقب ريال مدريد، الفريق الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 14 لقباً، ومانشستر سيتي الإنجليزي.
وكانت مباراة الذهاب بين ريال ومانشستر سيتي قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب «سانتياجو برنابيو»، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين اليوم على ملعب «الاتحاد» في مانشستر.

إنتر ميلان
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دوري أبطال أوروبا
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