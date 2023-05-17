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الجزيرة والشارقة.. «العيار الثقيل»

الجزيرة والشارقة.. «العيار الثقيل»
17 مايو 2023 22:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


يحل الشارقة ضيفاً على الجزيرة، مساء الخميس، في لقاء من «الوزن الثقيل»، ضمن ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، وتعد المباراة واحدة من مواجهتين لحسم بطاقة الصعود إلى نهائي البطولة المقرر إقامته 27 مايو الجاري.
وتكتسب المباراة خصوصية شديدة، خاصةً لدى «فخر أبوظبي» صاحب الأرض والجمهور، لأن الفريق يسعى لإنقاذ موسمه «الصفري» من البطولات، بعد أن حل خامساً في ترتيب أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، وكذلك وداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي حصده الشارقة. 

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ويمني «فخر أبوظبي» النفس بحصد لقب هذا الموسم، وليس أمامه إلا هذه البطولة، لتعويض جماهيره عن الإخفاق، وهو موقف مناقض للشارقة الذي جمع «كأسين» من أصل ثلاثة ألقاب هذا الموسم، ولا يزال ينافس على «البطولة الثالثة». 

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة في تصريحاته قبل المباراة، أن الفوز والصعود إلى النهائي، وحصد اللقب، يعني تحويل وصف الموسم بشكل عام من «سلبي» إلى «إيجابي»، مشيراً إلى أن فريقه يقاتل من أجل الظفر باللقب.
ولا يعاني الجزيرة من غيابات جديدة، باستثناء الروماني تاناسي، والمدافع محمد العطاس بسبب الإصابة، وتعرض المغربي أشرف بن شرقي لإصابة بـ «كدمة» خلال التدريبات اليومية، إلا أن الفحص أكد قدرته على خوض اللقاء المهم.
على الجانب الآخر، يسعى «الملك» إلى استغلال «الدفعة المعنوية» لدى لاعبيه، بعد حصد لقبين، من أجل التتويج بالبطولة الثالثة ليصبح «ملك الكؤوس» هذا الموسم، بعد الفوز بكأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.
ولا يعاني الشارقة أيضاً من أي غيابات، حيث عاد إلى صفوفه كل من كايو ودجانيني وألكاسير، وهو ما يعني أن الفريق جاهز بالقوة الضاربة للموقعة الأولى.
وتميل مواجهات الجزيرة والشارقة في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم لمصلحة «فخر أبوظبي»، حيث تقابل الفريقان مرتين، الأولى في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وانتهت بالتعادل 3-3، فيما حسم الجزيرة مباراة الدور الثاني التي أقيمت ضمن «الجولة 18» بنتيجة 3-2، فيما مالت الكفة لمصلحة «الملك» بنتيجة 2-1» في ربع نهائي «البطولة الأغلى».
ويتشابه موقف الفريقين كثيراً في بطولة الدوري، حيث احتل الجزيرة المركز الخامس، فيما جاء الشارقة في الترتيب السادس بعد نهاية المسابقة.

الجزيرة
الشارقة
مارسيل كايزر
كوزمين
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