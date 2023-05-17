الجولة الختامية لـ «الكنعد» تنطلق الخميس



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الخميس تحديات الجولة الثانية والختامية، من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وتستمر حتى الأحد المقبل، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومشاركة وتسجيل أكثر من 400 قارب حتى الآن.

ومع انطلاق الجولة يستمر التسجيل في المنافسة حتى يوم الجمعة، لتكون التوقعات عالية بتسجيل عدد أكبر من المشاركين في المنافسة، وتأتي البطولة لتسجل حضوراً مهماً لدى البحارة والمشاركين، كونها تحافظ على موروث شعبي مهم، وتقدم منافسة جميلة للمشاركين في إطار حديث.

وسيكون الصيد متاحاً في مختلف أنحاء بحار الإمارات لكل المشاركين، مع أهمية توثيق الصيد وبلوائح نادي أبوظبي للرياضات البحرية والقوانين التي يتم تطبيقها من خلال المنافسة، وقامت اللجنة المنظمة بمنح لائحة بالمطلوب من كل متسابق ومشارك، حتى يقوم بتوثيق الصيد وبالطريقة المتكاملة، قبل الانتقال للمرحلة الثانية، وهي تسليم الوزن في وقت لاحق.

وتنتظر المتسابقين وبشكل يومي فرق عمل تابعة للجنة المنظمة في مقر النادي، من أجل تسليم الأوزان، وفي أوقات محددة طيلة أيام البطولة، حيث تم إبلاغ المشاركين بالأوقات وآلية التسليم أيضاً من خلال المشاركة، كما تقوم اللجنة بمتابعة التوثيق الخاص بالمشاركة، عبر استلامه من المشاركين ووفق آلية معينة تم شرحها مسبقاً لكل المتسابقين عبر البطولة، من خلال توقيع المتسابق على لائحة المشاركة.

من جهته، وجه خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن الجولة الختامية من البطولة تشهد منافسة قوية وكبيرة، من أجل الوصول للأوزان الأعلى، والظفر بالمراكز الأولى.

وقال: الجميع يسعى إلى الأوزان الأعلى حتى يسجل المركز الأول في الجولة، وأيضاً لقب الموسم، حيث تنتظر الفائز بهذا اللقب جائزة سيارة، ولذلك نتوقع منافسة ضخمة للمشاركين كافة.

وأكد خليفة الرميثي أن القوانين الخاصة بعملية الصيد وتوثيقها عبر البطولة، جاءت لأن تحقق للمتسابقين فرصة المنافسة والمشاركة بالطرق المثالية والمريحة، والتي تجعل من كل متسابق حكماً على نفسه في عملية الصيد، وقال: القوانين واللوائح جعلت من عملية الصيد وتسليم الوزن لاحقاً مريحة للمشاركين كافة، والجميع على دراية تامة بكل ما تم وضعه من ضوابط وممنوعات خلال عملية الصيد والبحث عن الوزن الأعلى.

ووجه خليفة الرميثي رسالة لكل المشاركين من خلال البطولة، بأهمية الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح التي تم وضعها، متمنياً السلامة للجميع من خلال المشاركة.