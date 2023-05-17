ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



برعاية وحضور معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومتابعة الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية، أمين عام الاتحاد، وبحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والقيادات الرياضية بالدولة، اختتمت منافسات برنامج الألعاب المدرسية لعام 2023، وذلك بتتويج اللاعبين الفائزين من مختلف مدارس الدولة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وشهدت المرحلة الختامية مشاركة طلابية واسعة إذ شارك في المنافسات التأهيلية 1573 لاعباً، تأهل منهم 592 لاعباً إلى النهائيات في مختلف الرياضات.

وأقيمت منافسات كرة القدم والريشة الطائرة والمبارزة والجو جيتسو والجودو والتايكواندو والقوس والسهم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومنافسات السباحة في مسبح مدينة محمد بن زايد، ونهائيات ألعاب القوى في نادي أبوظبي للكريكيت.

وشهد الحفل الختامي عزف النشيد الوطني للإمارات، وتبعه عرض فني جسد جميع رياضات البطولة، قبل أن يتم تكريم 300 لاعب بالميداليات، بالإضافة إلى تكريم لاعبي ولاعبات البارالمبية المشاركين في البطولة، قبل أن تختتم الفعالية بصورة جماعية.

وأكد علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد، أنّ الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة الخاصة بالرياضة المدرسية والجامعية، والتي وضعت لها استراتيجية واضحة المعالم مبنية على أسس علمية وخطط تشغيلية تضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدم في هذا المجال، وكذلك من خلال برامجه وأنشطته التي يطرحها في كل عام أكاديمي.

وأضاف: «قدم أبناؤنا وبناتنا من الطلبة والطالبات مستويات رائعة في تنافسهم في رياضات، تم اختيارها بعناية، لتكوين قاعدة صلبة من اللاعبين واللاعبات يستطيعون المنافسة القوية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي».