الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»

ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
17 مايو 2023 13:00


مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي


برعاية وحضور معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومتابعة الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية، أمين عام الاتحاد، وبحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والقيادات الرياضية بالدولة، اختتمت منافسات برنامج الألعاب المدرسية لعام 2023، وذلك بتتويج اللاعبين الفائزين من مختلف مدارس الدولة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وشهدت المرحلة الختامية مشاركة طلابية واسعة إذ شارك في المنافسات التأهيلية 1573 لاعباً، تأهل منهم 592 لاعباً إلى النهائيات في مختلف الرياضات.
وأقيمت منافسات كرة القدم والريشة الطائرة والمبارزة والجو جيتسو والجودو والتايكواندو والقوس والسهم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومنافسات السباحة في مسبح مدينة محمد بن زايد، ونهائيات ألعاب القوى في نادي أبوظبي للكريكيت.
وشهد الحفل الختامي عزف النشيد الوطني للإمارات، وتبعه عرض فني جسد جميع رياضات البطولة، قبل أن يتم تكريم 300 لاعب بالميداليات، بالإضافة إلى تكريم لاعبي ولاعبات البارالمبية المشاركين في البطولة، قبل أن تختتم الفعالية بصورة جماعية.
وأكد علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد، أنّ الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة الخاصة بالرياضة المدرسية والجامعية، والتي وضعت لها استراتيجية واضحة المعالم مبنية على أسس علمية وخطط تشغيلية تضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدم في هذا المجال، وكذلك من خلال برامجه وأنشطته التي يطرحها في كل عام أكاديمي.
وأضاف: «قدم أبناؤنا وبناتنا من الطلبة والطالبات مستويات رائعة في تنافسهم في رياضات، تم اختيارها بعناية، لتكوين قاعدة صلبة من اللاعبين واللاعبات يستطيعون المنافسة القوية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي».

الإمارات
أبوظبي
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
الألعاب المدرسية
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©