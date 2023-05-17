الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الترايثلون» يوقع مذكرة تفاهم مع «بالمز الرياضية»

«الترايثلون» يوقع مذكرة تفاهم مع «بالمز الرياضية»
17 مايو 2023 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي


وقع اتحاد الترايثلون مذكرة تفاهم مع شركة «بالمز الرياضية»، الشركة الرائدة في المجال الرياضي في الدولة، والتي تعمل على الترويج للأنشطة الرياضية، ولها العديد من الإسهامات الرياضية، في سبيل مسعاها على تأكيد أهمية الرياضة في المجتمع وحياتنا اليومية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، في بناء علاقات وطيدة مع الشركاء والرعاة، بما يصب في مصلحة نشر وتطوير اللعبة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مركز المؤتمرات ببكسول للألعاب في ممشى القناة بالعاصمة أبوظبي، بحضور خالد الفهيم رئيس اتحاد الترايثلون، ولاعب المنتخب سعود الزعابي، وحضر من جانب الشركة الراعية، فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية».
وأبدى خالد الفهيم سعادته بتوقيع الاتفاقية، موضحاً أنها تأتي انطلاقاً من رؤية الاتحاد في بناء علاقات وطيدة وتعاون لا محدود مع الجهات والمؤسسات الرياضية، خاصة أن لدى الاتحاد والشركة العديد من الرؤى والأهداف المشتركة في السعي لنشر وتطور رياضة الإمارات.
وأشار إلى أن الاتحاد في سعي دائم نحو إرضاء جميع المتعاملين سواء داخل الدولة أو خارجها، وأن الجودة العالية للخدمات، هي مُتطلب جوهري للاتحاد، ويعد التعاون مع شركة بالمز الرياضية مكسباً كبيراً يصب في مصلحة الاتحاد، لما للشركة من صيت ذائع وتجربة ثرية في المجال الرياضي، متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح لمسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
من جهته، أكد سعود الزعابي أهمية المبادرات، التي تسهم في دعم مسيرة المنتخب الوطني على المستوى المحلي والدولي، وقدم شكره الجزيل للشركة لحرصها على التعاون مع اتحاد الترايثلون، وتقديمها كافة أوجه الدعم للاتحاد.

الإمارات
أبوظبي
الترايثلون
خالد الفهيم
فؤاد درويش
بالمز الرياضية
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©