«الترايثلون» يوقع مذكرة تفاهم مع «بالمز الرياضية»



أبوظبي (الاتحاد)



وقع اتحاد الترايثلون مذكرة تفاهم مع شركة «بالمز الرياضية»، الشركة الرائدة في المجال الرياضي في الدولة، والتي تعمل على الترويج للأنشطة الرياضية، ولها العديد من الإسهامات الرياضية، في سبيل مسعاها على تأكيد أهمية الرياضة في المجتمع وحياتنا اليومية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، في بناء علاقات وطيدة مع الشركاء والرعاة، بما يصب في مصلحة نشر وتطوير اللعبة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز المؤتمرات ببكسول للألعاب في ممشى القناة بالعاصمة أبوظبي، بحضور خالد الفهيم رئيس اتحاد الترايثلون، ولاعب المنتخب سعود الزعابي، وحضر من جانب الشركة الراعية، فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية».

وأبدى خالد الفهيم سعادته بتوقيع الاتفاقية، موضحاً أنها تأتي انطلاقاً من رؤية الاتحاد في بناء علاقات وطيدة وتعاون لا محدود مع الجهات والمؤسسات الرياضية، خاصة أن لدى الاتحاد والشركة العديد من الرؤى والأهداف المشتركة في السعي لنشر وتطور رياضة الإمارات.

وأشار إلى أن الاتحاد في سعي دائم نحو إرضاء جميع المتعاملين سواء داخل الدولة أو خارجها، وأن الجودة العالية للخدمات، هي مُتطلب جوهري للاتحاد، ويعد التعاون مع شركة بالمز الرياضية مكسباً كبيراً يصب في مصلحة الاتحاد، لما للشركة من صيت ذائع وتجربة ثرية في المجال الرياضي، متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح لمسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أكد سعود الزعابي أهمية المبادرات، التي تسهم في دعم مسيرة المنتخب الوطني على المستوى المحلي والدولي، وقدم شكره الجزيل للشركة لحرصها على التعاون مع اتحاد الترايثلون، وتقديمها كافة أوجه الدعم للاتحاد.