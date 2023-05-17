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«نهائي إسطنبول» يثلج صدر نجم تركيا!

«نهائي إسطنبول» يثلج صدر نجم تركيا!
17 مايو 2023 11:32

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


بعد تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، إثر فوزه على «جاره اللدود» إيه سي ميلان، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة 3- صفر«2-صفر و1-صفر»، انفجر لاعبو الفريق من الفرحة بالإنجاز الكبير، وطافوا أرض الملعب لتحية جماهيرهم.
غير أن أحد هؤلاء اللاعبين اتجه صوب ميكروفون شبكة «مونت كارلو سبورت»، لكي يتحدث عن مشاعره وانفعالاته وفرحته الطاغية، ربما أكثر من كل زملائه اللاعبين. 

اللاعب هو «هاكان كالهانوجولو» متوسط الميدان الذي يحمل الجنسية التركية، وسر سعادته الكبيرة، أن الإنتر سيلعب النهائي في استاد أتاتورك بمدينة إسطنبول في تركيا البلد الذي يلعب لمنتخبه الأول منذ 2013. 

ورغم أن كالهانوجولو لم يولد في تركيا، ولم يلعب مطلقاً لأي من أنديتها، إلا أنه يشعر بالفخر والسعادة لارتدائه قميص المنتخب التركي. 

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وقال: إنها لحظة رائعة أن نلعب نهائي البطولة في تركيا، وإنه شيء لا يصدق، حلم جميل وخاصة بالنسبة لي لأنني سأعود إلى بلدي، هذا شيء ساحر.
ووجه كالهانوجولو الشكر إلى جميع الجماهير التي شجعت الفريق بحرارة، وقال: أعتقد أننا نستحق هذا الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. 

وأضاف: في مباراة الذهاب لم نكن نشعر بأي ضغط، ولكن هذا المساء كان الأمر مختلفاً، مباراة صعبة جداً بذل فيها جميع اللاعبين جهداً كبيراً للحفاظ على تفوقنا، وبلغ التعب بي منتهاه، وانحبس صوتي من شدة الفرحة والاحتفال بالنصر.
وعندما سأله مذيع شبكة «مونت كارلو سبورت» عن توقعاته للمباراة النهائية، قال كل شيء ممكن الحدوث، ولما كان الإنتر سيواجه الفائز من لقاء مانشستر سيتي ورال مدريد، في إياب نصف نهائي البطولة، فقد سأله المذيع: أيهما تفضل أن تواجه؟ أجاب: ليس هناك فرق، والفريقان قويان جداً، ونرى ما يحدث بينهما أولاً، وأعتقد أن نسبة فوز أي منهما على الآخر متساوية.
وعن الجو العام داخل إنتر ميلان، قال كالهانوجولو: الجو رائع داخل غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، واللاعبون أكثر من أصدقاء، ونحن عائلة واحدة وأولادنا يذهبون إلى نفس المدرسة، حقاً، الإنتر عائلة متماسكة.
بدأ كالهانوجولو المولود في 8 فبراير 1994«29عاماً» مسيرته الاحترافية في كارلسروه الألماني من 2011 إلى 2013، ثم انتقل إلى هامبورج «2013-2014» ومنه إلى باير ليفركوزين «2014-2017»، وبعدها شد الرحال إلى إيطاليا، حيث بدأ باللعب لإيه سي ميلان «2017-2021»، واستقر به المقام في إنتر ميلان 2021. 

ولعب كالهانوجولو لمنتخبات الشباب التركية تحت 16 و17 و19و20 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب التركي الأول في 2013.

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