الإمارات «الوجهة الثالثة» لـ «راقصي السامبا»



مراد المصري (دبي)



كشف تقرير المركز الدولي للدراسات الرياضية، أن لاعبي البرازيل لكرة القدم، هم الأكثر انتشاراً حول العالم عام 2022، وجاءت ملاعب الإمارات في المركز الثالث، بوصفها أكثر دولة استقطاباً للاعبين من البرازيل خلال هذه الفترة الزمنية.

وبحسب الإحصائية، جاء لاعبو البرازيل في صدارة القائمة عالمياً، بإجمالي 1289 لاعباً، بزيادة بنسبة 5.6% عن العام الماضي، احترفوا خارج بلاد «السامبا» في عام 2022، و«الوجهة الأولى» هي البرتغال بعدد 213 لاعباً، وتأتي اليابان في المركز الثاني «79 لاعباً، والإمارات ثالثاً «49 لاعباً»، ثم إسبانيا وأميركا وكوريا الجنوبية «44 لاعباً»، وإنجلترا وإيطاليا «40 لاعباً»، وبلغاريا «39 لاعباً» وتايلاند «34 لاعباً».

وجاءت فرنسا في المركز الثاني عالمياً، حيث صدرت 1033 لاعباً، والأرجنتين «905 لاعبين»، وإنجلترا «535 لاعباً»، وإسبانيا «458 لاعباً»، وكولومبيا «448 لاعباً»، وألمانيا «446 لاعباً»، وكرواتيا «407 لاعبين»، ونيجيريا التي تصدرت القائمة الأفريقية بـ «385 لاعباً»، وعاشراً صربيا «380 لاعباً».

وشملت الدراسة 2200 نادٍ في 135 دورياً محترفاً حول العالم، وبإجمالي 62610 لاعبين في الفريق الأول، جاء منهم 14405 لاعبين من خارج الدولة الأصلية، يشكلون نسبة 23% من إجمالي العدد، علماً أن دول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» جاءت بأعلى نسبة لاعبين محترفين من خارج الدولة الأصلية بـ 27% وإجمالي 10340 لاعباً من أصل 37362 لاعباً.