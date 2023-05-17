دنفر يحسم «المعركة الأولى» مع ليكرز في «نهائي الغربية»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

قدّم العملاق الصربي نيكولا يوكيتش عرضاً متكاملاً، وقاد دنفر ناجتس إلى الفوز على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز ونجميه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس 132-126، في افتتاح سلسلة نهائي المنطقة الغربية، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

وضرب أفضل لاعب في الدوري مرّتين بقوة، محققاً تريبل دابل «عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية»، بواقع 34 نقطة، 21 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليتقدم دنفر 1-0 في سلسلة يحتاج الفائز منها إلى أربعة انتصارات من سبع مباريات لبلوغ نهائي الدوري وملاقاة الفائز بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت.

وحصل يوكيتش على دعم هجومي من الكندي جمال موراي صاحب 31 نقطة، فيما سجّل أربعة لاعبين آخرين من دنفر عشر نقاط أو أكثر.

ولدى ليكرز، برز ديفيس بتسجيله 40 نقطة و10 متابعات، وأضاف أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس 26 وأوستن ريفز 23 بينها 5 ثلاثيات من 9 محاولات.

قال يوكيتش لشبكة «إي أس بي أن»: «كنا جيدين حقاً في الشوط الأوّل، سيطرنا على المباراة، سيطرنا على كل شيء، سيطرنا على الإيقاع، سيطرنا على الدفاع، وفي الشوط الثاني فقدنا كل شيء، ولكن سواء فزت بفارق نقطة أو عشرين في هذه الفترة من السنة، لا يهمّ، الفوز هو فوز».

وأشاد مدرب دنفر مايكل مالون برباطة جأش لاعبيه الذين أمّنوا الفوز في نهاية المطاف: «كثيرون من لاعبينا خضعوا لاختبارات المعارك، خضنا العديد من المباريات المتقاربة».

أضاف: «لا أعتقد أننا واجهنا نوعاً من الهلع، كان هناك اتزان، نظر شباننا إلى بعضهم البعض وأدركوا ما يجب القيام به لحسم هذه المباراة».

بدوره، تحسّر جيمس على ضياع المباراة الأولى: «تطلب الأمر شوطاً بأكمله كي ندخل جو المباراة، وهناك صُنع الفارق تقريباً، علينا أن نفهم أن البداية تكون من الكرة الأولى، لقد وجّهوا لكمة على أفواهنا منذ البداية».