بديل «المسمار» يرفض «البارسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



قبل أن يعلن الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس رسمياً رحيله عن برشلونة، بنهاية عقده هذا الصيف، سارع تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» بوضع «قائمة مصغرة» للاختيار من بينها «بديل» لهذا النجم الكبير الذي وصفه الخبراء بأنه «مسمار» خط الوسط في برشلونة ومنتخب «الروخا»، واعتبروه أحد أفضل لاعبي مركزه في العالم.

ومن أهم الأسماء التي وضعها تشافي في اعتباره بقائمته المصغرة، الإسباني الدولي مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد والمنتخب، إذ يرى المدير الفني أن اللاعب صغير السن «24 عاماً»، هو أفضل بديل لـ «المخضرم» بوسكيتس.

غير أن زوبيميندي كان رده صادماً، إذ أبلغ وكيله بأنه لا ينوي الرحيل هذا الصيف عن سوسيداد، وإنه سعيد بوجوده مع الفريق، حسبما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» التي قالت أيضاً أن مسؤولي ريال سوسيداد كانوا يتوقعون رفضه لعرض برشلونة، ورغم ذلك لم تتوقف محاولات تشافي لحمل اللاعب على تغيير موقفه.

ويقدم مارتن زوبيميندي موسماً رائعاً مع فريقه، ويقاتل من أجل التأهل لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» الموسم المقبل، غير أن المواجهات المتبقية في الدوري الإسباني «الليجا» تبدو صعبة، ويبدأها سوسيداد بمواجهة برشلونة في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وبدأ مارتن زوبيميندي المولود في 2 فبراير1999، مسيرة الشباب مع ريال سوسيداد من 2011 إلى 2016، بينما بدأ المسيرة الاحترافية مع النادي نفسه من 2016 إلى 2018 مع الفريق «سي»، ومن 2017إلى 2020 مع الفريق «ب»، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2019.

ولعب زوبيميندي لمنتخبات الشباب تحت 17 و19 و21و23 سنة، ثم صعد إلى المنتخب الأول عام 2019.