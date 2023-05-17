سان جيرمان «يخطب ود» هداف «الأسود الثلاثة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي صعوبة كبيرة، في محاولاته لضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، نظراً لمغالاة النادي في طلباته المادية، إلى جانب أن «النيراتزوري» يفضل استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وترتيباً على ذلك، وجه سان جيرمان «الدفة» إلى هدف آخر هو المهاجم الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا، على أمل تحقيق «صفقة مدوية» في «الميركاتو الصيفي» المقبل.

ويرغب «الباريسي» في تدعيم هجومه بـ «رأس حربة» من «طراز عالمي»، لكي يكون شريكاً في الهجوم للفرنسي كيليان مبابى قائد الفريق ونجمه الأول، في ظل التأكد بدرجة كبيرة من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف، فضلاً عن رغبة باريس في التخلص من البرازيلي نيمار بأي صورة «بيع نهائي أو إعارة».

ويزيد من صعوبة صفقة أوسيمين، إن اللاعب نفسه يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بعد أن حقق موسماً مذهلاً مع نابولي، وأسهم بقوة في فوزه بالدوري الإيطالي «الكالشيو»، والوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ما رفع كثيراً شعبية النجم النيجيري في الجنوب الإيطالي معقل نابولي. وأصبح أوسيمين مطمعاً لأكثر من نادٍ أوروبي كبير مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن أوسيمين اعترف للمقربين منه بأنه يحلم باللعب في إنجلترا، ما شجع مسؤولو «اليونايتد» و«البلوز» على تكثيف محاولاتهما من أجل ضمه، خاصة أن كل منهما لديه من المال ما يمكنهما من كتابة «شيك بـ 150 مليون يورو»، ليرضي مسؤولي نابولي.

وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن أن البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ومستشار رئيس النادي التقى بممثلي هاري كين، في محاولة لإقناعهم، بالحصول على خدمات كبير الهدافين الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في «صيف 2024». ومن المتوقع أن يكون سعر كين أقل كثيراً من أوسيمين، لأنه يقترب من نهاية عقده، إذ تقدر قيمته السوقية الحالية بنحو 87 مليون جنيه استرليني.

وتبقى معرفة موقف إدارة توتنهام، وما إذا كانت ترغب في التفريط في نجمها الأول وهداف الفريق، أم تعرقل رحيله، مثلما فعلت الموسم الماضي، عندما حرمته من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ولم يحصل هاري كين هداف منتخب «الأسود الثلاثة» على أية بطولات مع ناديه الحالي توتنهام، ويبتعد فريقه عن المراكز المؤهلة للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، رغم أنه على المستوى الشخصي، يأتي بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفاً في 36 مباراة بـ «البريميرليج»، ما دفعه للتفكير مجدداً في الرحيل، بحثاً عن مشروع رياضي طموح يتيح له الفرصة للفوز بالبطولات والألقاب، وهو الذي لم يحصل على أي بطولة رغم سنوات عمره الـ 29.

هاري كين المولود في 28 يوليو 1993، أمضى مسيرة الشباب في توتنهام من 2004 إلى 2009، وتمت إعارته 4 مرات إلى لايتون أورينت 2011، وميلوول 2012، ونورويتش سيتي «2012-2013» وأخيراً ليستر سيتي 2013، ليعود مرة أخرى إلى توتنهام حتى الآن.

ولعب كين لمنتخبات الشباب الإنجليزية تحت 17 و19 و20 و21 سنة، وكان بإمكانه اللعب لمنتخب أيرلندا مسقط رأس والده، ولكنه فضل اللعب لمنتخب «الأسود الثلاثة» في 2015، وشارك في كأس العالم 2018 و2022.